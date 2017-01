NOVAK ĐOKOVIĆ PRED MELBURN: Doha je najbolji scenario za Autralijan open

"Celo finale, i pored toga što ga nisam završio u dva seta, osećam da sam igrao na visokom niovu. Imao sam kontinuitet kada je najviše trebalo protiv najvećeg rivala, tako da je to najbolji početak sezone", rekao je Đoković.

Đoković priznaje da su dramatični susreti, sa Fernandom Verdaskom u polufinalu i za titulu sa Marejem, idealan scenario pred duele na prvom gren slemu u novoj godini.

"Želeo sam da zaršim posao u dva seta protiv Mareja, propustio tri meč lopte, ali me nije pokolebalo. Ovo je najbolji scenario za Melburn, odigrao sam pet mečeva, a onda tri sata proveo protiv broja jedan i to u triler maratonu. Sve je to pozitivno pred Australijan open".

On ističe da je turnir u Kataru bio veoma naporan, ali da ima sasvim dovoljno vremena da se oporavi i spremi za početak Australijan opena.

"Australijan open je daleko najuspešniji moj gren slem, stvarno volim tamo da igram. Kada sam tamo osećam neku pripadnost tuniru, što zbog lepih uspomena, što zbog rezultata i to mi uliva dodatno samopouzdanje", naveo je osvajač 12 gren slem trofeja, među kojima su šest iz Melburna.

Na pitanje ko je favorit uoči turnira u Melburnu, Đoković ističe da su Marej i on u blagoj prednosti u odnosu na ostale.

"Marej je jedan od najvećih favorita, ako ne i najveći, zbog forme. Federer, Nadal i Vavrinka, su već prekaljeni šampioni. Zatim Raonić, jer igra izvrsno, pa Nišikori koji uvek može da iznenadi vrhunske igrače, što je dokazao na US Openu. Prilicno je otvoren turnir, zbog rezultata koje smo Mari i ja imali u Australiji poslednjih nekoliko godina, možda malo odskacemo, ali ne zaostaju ni drugi", zaključio je Đoković.

(Tanjug/Politika)

POGLEDAJTE BONUS VIDEO

Zvezdaši iz Foče bakljadom čestitali rođendan RS

http://chats.viber.com/kurirsport

Autor: Kurir sport