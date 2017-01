NOVAKOVA LEKCIJA ZA CEO BALKAN: Hrvati će biti oduševljeni! Evo šta znači ISKRENO prijateljstvo!

Đoković je izjavio je da je i dalje prijatelj sa Ljubičićem, koji je sada u stručnom štabu Rodžera Federera.



Đoković brani titulu u Melburnu, a sa Federerom bi mogao da se eventualno sretne tek u finalu Australijan opena. Švajcarac se vratio na teren posle višemesečne pauze zbog problema sa povredom.



Đoković je posle pobede nad Fernandom Verdaskom u prvom kolu turnira u Melburnu odgovario i na pitanje šta misli o Ljubičiću.



"Drago mi je da mogu da kažem da se ništa tu nije promenilo. Znam Ivana više od deset godina. Upoznali smo se... Zapravo, trenirali smo zajedno, jer smo imali istog trenera, Rikarda Pijatija. Kada je on bio treći na ATP listi, bio je veoma ljubazan prema meni. Bio je uvek prijateljski nastrojen, uvek je bio tu da mi da neki savet, bilo šta što mi je trebalo. Sećam se da sam čak i španovanje reketa promenio zbog njega", rekao je Đoković i nastavio:



"Stvarno sam se ugledao na Ljubičića. On je jedan od onih ljudi koji su, u to vreme, imali najviše uticaja na mene. Kada sam trenirao kod Pijatija, uvek sam želeo da trening zajedno odradim sa Ivanom. U to vreme on je bio jedan od najboljih tenisera sveta".





Đoković je potom istakao da za njega uopšte nije bitno što Ljubičić sada trenira Federera."Ivan je uvek bio veoma pozitivan, uvek prijateljski nastrojen, otvoren za sve sugestije, za pitanja, savete, za sve što bi meni moglo da pomogne da se razvijem, da ostanem na pravoj stazi. Taj odnos smo razvili na početku našeg poznanstva i tako je i danas. Uopšte nije važno da li je u Federerovom stručnom štabu ili ne. Razgovaramo potpuno isto kao nekada", naveo je Đoković.

Ljubičić je inače ranije danas izjavio da je Federer stigao u Melburnu, jer želi da osvoji Australiju.



Najbolji srpski teniser Novak Đoković izjavio je da je i dalje prijatelj sa legendarnim hrvatskim igračem Ivanom Ljubičićem, koji je sada u stručnom štabu Rodžera Federera.



POGLEDAJTE BONUS VIDEO - Zašto se svi na Australian Open-u boje Novaka





http://chats.viber.com/kurirsport

Autor: Kurir sport,Foto: AP