OBRADOVIĆ ZA KURIR: Jedan od najvećih uspeha bilo to što se nije zviždalo hrvatskoj himni u Kraljevu

Dosadašnji selektor Dejvis kup Srbije Bogdan Obradović izjavio je da mirne savesti odlazi sa ove funkcije i da Nenadu Zimonjiću želi sve najbolje u narednom periodu.

- Nemam nikakav problem što više nisam selektor Srbije. Slobodno mogu da kažem da ponosno idem sa ove funkcije, jer dok sam ja bio na čelu Dejvis kupa, osvojili ovo takmičenje, igrali još jedno finale i sve vreme bili u najjačoj grupi - kazao je Obradović.

On je istakao da je u redovnim kontaktima sa Novakom Đokovićem i ostalim igračima iz reprezentacije.

- Imamo svoj čet i u stalnom smo kontaktu. Svi su mi se zahvalili i ja njima, i poželi jedni drugima sve najbolje. Idemo dalje, svako ima svoje poslove u životu. Poslanik sam u Narodnoj Skupštini, imam svoju tenisku školu, i tu sam za ljude iz Saveza ako im budem potreban u budućnosti.

Bogdan Obradović je istakao da rezultati još više dobijaju na značaju s obzirom na to u kakvoj situaciji je funkcionisao TSS.

- Bilo je dosta nemašitine, teško je novac mogao da se nabavi. Zbog toga osvajanje Dejvis kupa dobija još više na značaju. Kako da tražiš pare od države, kad narod živi u loše, a moji igrači svi imaju milione. Mislim da ne bi bilo korektno da u takvim okolnostima pričamo o novcu, već smo svi iz velike ljubavi igrali za svoju zemlju.

Dosadašnji selektor ističe da je sve vreme imao odličan odnos sa ljudima iz Saveza.

- Svi smo bili na istom zadatku, a to je da tenis dobije mesto koje zaslužuje. Smatram da smo u tome dosta uspeli i nadam se da će u dogledno vreme biti izgrađen i teniski centar. Mislim da je to prioritet - zaključio je Obradović.







Ponosan

Srećan sam što se Hrvatima nije zviždala himna u Kraljevu

Bogdan Obradović ističe da mu je jedan od najvećih uspeha bilo ne zviždanje hrvatske himne u Kraljevu.

- To nikome nije uspelo. U Kraljevu se nije zviždalo hrvatskoj himnu, što je za mene možda i najveći uspeh dok sam bio u Dejvis kup reprezentaciji Srbije. Mislim da to bude smernica i za ostale, jer smatram da među ljudima ne treba da vlada mržnja, već ljudi da se međusobno poštuju, bez obzira na to koje si nacionalnosti ili vere - istakao je Obradović.