OGOLILA SE DO KRAJA: Jelena Janković najmanje pričala o tenisu

Šta je najekstravagantnije na šta ste potrošili novac?



- Na moju ogromnu kuću u San Dijegu!



Čega se najviše plašite?



- Nemam strahove, postoje stvari koje ne volim. Zmije na primer. Ponekad sam uplašena kada sam sama u mračnoj sobi, pogotovo kada sam prvi put u tom hotelu.



Da niste teniserka, šta bi ste voleli da budete?



- Glumica, voditelj na TV ili modni dizajner.



Gde biste voleli da odete, a niste bili?



- Na Karibe. Ili Jamajku.



Kako biste voleli da budete zapamćeni?



- Kao dobra osoba, osoba sa dobrim srcem. I po dobrom humoru.



Šta najviše cenite kod drugih?



- Iskrenost. Iskrenost i odanost. Cenim kada su ljudi spremni da mi uvek i na svakom mestu kažu šta misle. Kada ne govore ono što misle da želim da čujem.



Šta je najveća korist od statusa slavne ličnosti?



- Ponekad ne moram da stojim u redu. Neko me prepozna i pusti me napred. Mada ja nisam osoba koja voli da koristi takve prednosti. Normalna sam.



Koja vaše osobine vam se sviđaju?



- Imam pozitivnu energiju koju širim na ljude oko sebe. Kao virus prijateljstva.



Šta vam se ne dopada kod vas?



- Ponekad impulsivno reagujem i kažem ono što ne mislim. Naljutim se i razbesnim. Ponekad je moj jezik brži od mozga, ali kada se posle 20 minuta smirim, onda se osećam loše i tužno.



Šta vas ljuti?



- Brat Marko. On mi je trenerr i ljuti me, ali samo na terenu. Želi da igram bolje i kada promašim, komentariše kako je trebalo drugačije. To me ljuti.



Koji je Jeleni najbolji momenat na terenu?



- Kada sam 2008. bila najbolja teniserka na svetu.



A najlošiji?

-Kad izgubim. Ali dobro. Ne volim momente kada sam povređena ili izgubim neizvestan i dug meč. Ali šta sad, poraz nije smak sveta.

Šta se u vašoj karijeri menjalo tokom godina?

- Mnogo toga. Morala sam da učim, šta volim, šta ne, kako moje telo reaguje, da shvatam signale kjoje mi šalje. Bilo je svega i grešaka. Najvažnije je da ostanete jaki uživate u onome što radite. Bez pritiska. Opušteno. Na kraju dana, treba da znate, da je sve to samo igra. Ima primera kada teniseri sami stvareaju pritisak, koji ih sputava, to nije dobro.



Koji je najbolji savet, koji ste dobili?



- Mnogo ih ima. Čini i ponašaj se prema drugima, onako kako želiš da se oni ophode prema tebi.



Kako izgleda Vaš savršen dan?



- Još ga nije bilo. Volela bih da uradim mnogo i često mislim da je dan prekratak za sve. Pre svega bih da spavam, budem sa voljenima, idem na plažu...

Koji talenat bi voleli da imate?

- Da pevam. Ali kao što znate, imam loš glaš, mnogo se smejem i glasno govorim, sve bi popucalo da zapevam. To se ipak neće desiti, ali volim da slušam druge, dok pevaju.



Kojoj osobi se najviše divite?



- Majici.

Koga bi ste voleli na večeri?

- Baku. Umrla je.



Vaše najveće blago?



- Kuća u San Dijegu.









Autor: Kurir sport