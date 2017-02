ONA JE NOVA TENISKA ZVEZDA: Ana Avramović ide stopama Ane, Jelene i Novaka

Ana Ivanović je pre nešto više od mesec dana završila profesionalnu karijeru. I Jelena Janković je već ušla u četvrtu deceniju života, a Novak Đoković će ove godine napuniti trideset godina. Sve to ostavlja zabrinute ljubitelje tenisa i navijače u Srbiji koji su navikli u prethodnih deceniju i po na vrhunske rezultate srpskih igrača i igračica i da budu u vrhu i da ređaju uspehe.

Zato se i postavlja pitanje o budućnosti 'belog sporta' u Srbiji jednog dana kada Novak, Jelena, Janko, Viktor i ostali ostave reket. Ipak, Srbija neće morati da brine za svoju tenisku budućnost, ako možemo naslutiti na osnovu rezultata naših mladih nada. Imamo Olgu Danilović, Miomira Kecmanovića, a sada nam se pojavio novi biser - Ana Avramović.

foto: Privatna arhiva

Ana ima samo sedam godina, ali već sada se govori o njoj kao najvećoj nadi ne samo srpskog već i svetskog tenisa. Rođena je u Orlandu na Floridi gde živi i trenira tenis, a koliko je dobra i talentovana govori i to što je prebačena od strane Teniske asocijacije SAD u stariju kategoriju. O svom životu u Americi i tenisu, ambicijama, planovima, idolima i snovima.

– Tenis sam počela da igram sa pet i po godina, ali mogu da kažem da sam uz njega odrasla, jer živim u teniskoj porodici. Moji roditelji su bili jako uspešni u sportu, a mama (Maja Avramović ex Miladinović) je trenirala tenis u Crvenoj Zvezdi u Beogradu i osvajala je brojne pehare zahvaljujući čemu je dobila punu stipendiju za SAD, gde se i preselila. Tenis je moj život i moj san. Bez njega zaista ne bih mogla da živim – počinje priču Ana.

Da svaki veliki uspeh zahteva veliki trud i brojna odricanja, pokazuje i tempo kojim Ana trenira, ali kako ističe, ima veliku motivaciju i ambiciju jer radi ono što voli.

– Treniram četiri puta nedeljno, dva puta u grupi i dva puta sa mojom instruktorkom. Imam osam pehara i tri medalje. Vrlo sam ponosna na svoje rezultate jer osvajam turnire iz kategorije do 11 godina, a imam sedam. Upravo zbog dobrih plasmana, Teniska asocijacija Amerike prebacila me je u višu i stariju kategoriju, tako da igram sa nekoliko godina starijim devojčicam – priča Ana.

foto: Privatna arhiva

Iako joj mnogo vremena i energije odlazi na tenis, ova ambiciozna devojčica je podjednako uspešna i u školi. Ima sve odlične ocene i dobija brojne nagrade.

– Idem u drugi razred osnovne skole, i svakog polugodišta sam bila proglašena za najboljeg đaka u generacije u celoj školi. Zbog toga sam od direktorke dobila "Honor Roll" (prestižno priznanje u američkim školama) – kaže Ana.

Njenoj predanosti tenisu i rezultatima su svi oduševljeni zbog čega dobija zaslužne pohvale gde god da se pojavi.

– Moji roditelji mi pružaju potpunu podršku kako na terenu, tako i izvan njega. U školi takođe imam podršku od nastavnika i drugara. Kada osvojim neki turnir sledećeg dana dobijem aplauz od odeljenja. To me motiviše i veoma me raduje – kaže Ana.

Iako su svi ovi rezultati fantastični, samo su početak. Njen san je da postigne mnogo više i za to je spremna da radi i trenira punom parom.

– San mi je da budem najbolja teniserka na svetu, i da budem broj 1 na WTA listi. Maštam da sam na velikom stadionu najvećih turnira poput US Opena, Rolan Garosa, Vimbldona i Australijan opena i da podižem najveće i najlepše pehare. To je moja ambicija i motivacija – kaže Ana.

foto: Privatna arhiva

Na pitanje ko joj je uzor, ona odgovara:

– Uzor mi je Ana Ivanović. A kada je bio Majami Open, gledala sam uživo Novaka Đokovića kako igra – priča mlada teniserka.

Ovu harizmatičnu devojčicu, pored tenisa, zanima i moda.

– Takođe želim da imam modnu liniju sa svojim imenom za devojčice i devojke. Ideja mi je da napravim svoj brend teniske opreme – kaže Ana koja svakog leta sa roditeljima i bratom dolazi u Srbiju i za to vreme je trenira Stefana Lakićević. Od ovog leta mala šampionka će za vreme posete Srbji trenirati i u Crvenoj Zvezdi.

http://chats.viber.com/kurirsport

Autor: Kurir sport