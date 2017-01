PRVI REKET SVETA PROKOMENTARISAO NOLETOV PORAZ: Ono što je rekao Endi Marej ostaviće vas bez teksta!

Marej je sa velikim poštovanjem govorio o Novaku Đokoviću kada su ga upitali kako je moguće da se njegov najveći roval muči sa 117. teniserom na svetu.

"Mislim, to je mučenje na najvišim standardima. U poređenju sa ostalim igračima, Đoković na meču nije bio tako loš. Igrao je i pokazivao je dosta dobre stvari u poslednjih šest-sedam meseci. On samo nije više toliko konstantan kao što je bio pre tri godine, i sada svi očekuju da održi taj nivo tokom čitave karijere, a to je nerazumno da očekujete od bilo koga", rekao je najbolji teniser sveta koji smatra da to što je Đoković rano eliminisan nije uopšte plakšavajuće okolnost da se domogne trofeja u Melburnu.

"Za mene, ovo ništa ne menja. Ionako bih sa Novakom igrao u finalu, ne bih mogao u trećem ili četvrtom kolu. Uopšte ne brinem o tome. Očigledno je da samo finale dosta utiče, i mnogo puta sam sa njim upravo finala igrao ovde, i bili su to teški mečevi", objasnio je Marej koji za BBC piše kolumnu u kojoj je dosta mesta posvetio srpskom teniseru gde apeluje da je trenutak da ga javnost ostavi na miru.

"Svi su iznenađeni eliminacijom Novaka Đokovića. Ali garantujem vam da bi svaki igrač potpisao finale US opena, treće kolo Vimlbdona i titulu na Rolan Garosu. Kada sve to uporedite sa njegovim standardima, on je verovatno razočaran. Ali ako uporedite sa bilo kojim drugim igračem na svetu, njegovih poslednjih 12-18 meseci su bili fenomenalni.

Mislim da je trenutak da ga javnost ostavi na miru. Jako je teško održavati takav intenzitet iz nedelje u nedelju, i zato su svi impresionirani grupom igrača koji su godinama u samom vrhu. Isti igrači su tu već deset godina jer su njihovi nastupi na gren slem turnirima konstantni. Uvek su u finalima ili polufinalima. Pa sad, ako se to jednom ne desi, svi su iznenađeni i šokirani.

Ali mislim da sami igrači imaju više razumevanja, jer znamo koliko je sve ovo teško i kako je konstantnost promenjena prethodih godina. Neizbežno je da će u jednom momentu i to stati", zaključio je Marej.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO - Zašto je Novak Đoković ispao u 2. kolu Australijan Opena

http://chats.viber.com/kurirsport

Autor: Kurir sport