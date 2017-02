RAFIN STRIC VERUJE U NOVAKA: Đoković je i dalje glavni favorit za osvajanje titula

Toni Nadal je analizirao početak sezone i osvrnuo se na Rafinu formu. Rafa Nadal je u finalu Australijan opena poražen od Rodžera Federera. Đoković i Endi Marej su bili favoriti za osvajanje Australijan opena, ali su eliminisani u ranoj fazi.



"Rafa je imao dosta povreda. On nije mogao da da sve od sebe na terenu u prethodnom periodu. Sada on igra na dobrom nivou. U Australiji je imao dobar turnir, a bio je blizu svoje najbolje forme", rekao je Toni Nadal.



On kaže da je prerano tvrditi da su Đoković i Marej otpisani.



"To je bio samo jedan turnir. Moramo da sačekamo da vidimo šta će da se desi. Đoković i Marej su za mene i dalje veliki favoriti na narednim turnirima", zaključio je Toni Nadal.

http://chats.viber.com/kurirsport

Autor: Kurir sport