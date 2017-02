RUS IMA REŠENJE Tursunov: Kako da pobedite Novaka? Neophodno je da mu ponudite OVO

Tursunov smatra da su privatni problemi uticali na Novaka Đokovića, što je rezultiralo slabom formom u poslednje vreme.

On je takođe ocenio da je Noletova odluka da igra za Srbiju u Dejvis kupu potpuno logičan sled događaja.

"Veoma je jednostavno, računao je da će dogurati daleko u Australiji, zbog toga bi bio umoram i verovatno bi mu bio potreban odmor pre sledećeg turnira. Zbog toga bi žrtvovao timsko takmičenje, ali se dogodilo to da je u Melburnu igrao neočekivano malo mečeva. Poslednjih godina dolazio je najmanje do polufinala turnira, pa je shvatio da bi mu nastup u Dejvis kupu pomogao. Fizičke posledice ne bi osećao", rekao je Tursunov.

Posle neverovatnog pada krajem 2016. godine ceo svet je posumnjao da su posredi porodični problemi.

"Mislim da postoje neki faktori koji su se dogodili tokom proleća i koji su uticali na njega. Nekada se to desi u životu. Nije bio smiren, a kada postoji problem u životu, to se održava na vaš tenis", smatra Tursunov koji ima 'recept' kako pobediti drugog tenisera sveta.

"Kako da pobedite Novaka? Neophodno je da mu ponudite hleb (Đoković je intolerantan na gluten kojeg ima u hlebu). Teško je igrati protiv igrača koji mogu da menjaju ritam. Imao je problem sa Simonom prošle godine, ove sa Istominom. Oni gaje sličan stil", kazao je Tursunov koji je prokomentarisao i činjenicu da u u Dejvis Kupu ima sve više straijih igrača.

"To nema veze. Na primer, Novak će biti u boljoj formi od 90 odsto tenisera i kada bude imao 40 godina. Veoma je pažljiv kada je u pitanju ishrana, vodi računa na turnirima, ima dobar sistem oporavka. To je velika prednost, može da trči satima na terenu i to je ono što je tenis podiglo na novi nivo. Do sada, niko nije razmišljao koliko je važno imati pravilnu ishranu, a kada prvi reket sveta počne da posvećuje toliko vremena takvim stvarima, počne da interesuje i mnoge druge. Takođe, važan faktor je i što su nagradni fondovi danas veći. Teniseri sada mogu da izdvoje novac i angažuju mnoge specijaliste, uključujući terapeute, psihologe i fizioterapeute koji će im pomoći pri oporavku. Godine nisu previše bitne danas. Federer je to potvrdio u Australiji, osvojio je 18. Grend slem u 36. godini", zaključio je Tursunov.

