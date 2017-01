SRBIJA IMA NOVOG NOLETA: Hamadu Međedoviću (13) predviđaju blistavu karijeru

Srbija dobija novog Novaka Đokovića! Hamad Međedović ima svega 13 godina, a stručnjaci mu predviđaju blistavu karijeru. Među onima koji veruju u njega su čak i Novak Đoković i Bogdan Obradović.

- Pre tri godine Bogdan Obradović je bio kod nas u Pazaru i došao je na trening, gde je zapazio mog sina. Odmah je rekao da je već prevazišao tu sredinu i da će on preuzeti brigu o njemu. To se desilo i pre tri godine, moj sin i ja smo došli u Beograd i od tada treniramo u teniskom centru Bogdana Obradovića, koji sve vreme vodi računa o nama - kazao je Edo Međedović, otac talentovanog igrača.



Iako ima samo 13 godina, Međedović je prvak Srbije uzrasta do 16 godina. Učestvovao je na sedam turnira u Evropi, osvojio je četiri titule, igrao dva finala i jedno polufinale. Na evropskoj listi igrača do 14 godina nalazi se na trećem mestu.

- Novak Đoković je bio je impresioniran njegovim fizičkim predispozicijama, čak se našalio da će ga prestići već u 17. godini. Mom sinu je to mnogo značilo i sa još većim entuzijazmom je nastavio da trenira - zaključio je Edo Međedović.



M. N.











http://chats.viber.com/kurirsport