(VIDEO) AGASI ODAO NAJVEĆU BEKEROVU TAJNU: Nemac mi je OVAKO pomogao da ga pobeđujem

"U tenisu morate da rešavate probleme. A to ne možeš ako nemaš sposobnost da primetiš sve što se događa oko tebe. Što više vidiš očima drugih ljudi, više problema možeš da rešiš na poslovnoj, ali i životnoj putanji. Boris Beker, koji me pobedio prva tri puta kada smo igrali, imao je servis kakav tenis do tada nije video. Gledao sam snimak za snimkom, razmišljao kako da ga zaustavim... I onda sam video da ima čudan tik koji napravi jezikom", prisetio se Agasi i nastavio:

"Ne šalim se, ozbiljan sam. Imao je rutinu prilikom serviranja i u trenutku kada bi bacio lopticu isplazio bi jezik. Kada bi servirao u levo - jezik bi mu išao levo, a kada bi mu jezik bio u sredini - servirao bi uz liniju ili u telo".

Beker nije znao da Agasi to zna. Ukupno su odigrali 14 mečeva. Agasi je od četvrtog međusobnog duela koristio mali trik, koji je skrivao 10 godina.



"Najteže je bilo da se ne otkrijem i da pokažem da znam za tu "caku". Morao sam da se oduprem iskušenju da se ne otkrijem tokom meča, a na kraju bi to okrenuo u svoju korist. To je bila poteškoća sa Borisom. Nisam imao problema da mu uzmem servis. Problem je bio da sakrijem da mu mogu da mu uzme servis u bilo kom trenutku. Nisam hteo da mu jezik ostane u ustima nego da ga plezi non stop", dodao je Amerikanac.



Nakon što je izgubio prva tri meča, Agasi je pobedio u sledećih 9 od 11.



- Rekao sam Borisu za to nakon što je otišao u penziju. Bili smo na Oktoberfestu u Nemačkoj gde smo popili pivo zajedno i nisam izdržao.



"Znaš li da si to radio tokom serviranja"? Skoro je pao sa stolice.



Rekao je da je posle mečeva koje je gubio dolazio kući i pričao ženi:



"Taj čovek kao da mi čita misli. A ustvari, čitao mi je jezik".





http://chats.viber.com/kurirsport

Autor: Kurir sport