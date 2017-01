(VIDEO) ĐOKOVIĆA ČEKA KAZNA: Novak se izvinio, ali uzalud. Biće sankcionisan, evo zašto

Novak je tokom određenih delova borbe za titulu bio prilično nervozan, posebno u drugom setu kada je ispustio tri meč lopte i dozvolio Škotu da izjednači u setovima. Đoković je slomio reket i lopticom pogodio jednog gledaoca na tribinama, zbog čega ga očekuje kazna.

Drugi teniser sveta se posle finala izvinio zbog nesmotrenog poteza i istakao da će prihvatiti posledice svog postupka.

"Definitivno nisam hteo da udarim bilo koga, ali se to dogodilo. Moram da budem oprezniji u budućnosti. Prihvatam da sam napravio grešku. Nisam video da sam lopticom pogodio nekog gledaoca. Nije uopšte bilo namerno. Dešava se to u naletu besa, nije to prvi put. Prihvatam posledice, apsolutno", rekao je Novak Đoković.

Pojedini mediji su podsetili da ovo nije prvi put da se Đokoviću dešava slična situacija i podsetili na detalj sa završnog Mastersa u Londonu, posle čega je srpski as ušao u raspravu sa engleskim novinarom.

Autor: Kurir sport