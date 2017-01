(VIDEO) HRVATICA POSTALA MILIONERKA: Evo koliko je najveća senzacija zaradila na Australijan openu

Iako je u polufinalu ubedljivo poražena od prve teniserke sveta Serene Vilijam, samim plasmanom je obezbedila lepu svotu novca.

foto: AP

Naime, polufinale u singlu joj je donelo 900.000 australijskih dolara, dok je u dublu, gde je stigla do četvrtfinala zaradila još 80.000 dolara. Kada se uz sve to uzme i zarada od spnzora, dolazimo do impozantne cifre od milion evra!

Da podsetimo, Lučić-Baroni je već bila među četiri najbolje na gren slemu. Bilo je to davne 1999. na Vimbldonu.

Godinu dana ranije osvojila je Australijan open u dublu sa Martinom HIngis. Imala je tada samo 16 godina.

Hrvatici rođenoj pre 34 godine predviđana je blistava karijera. Čak ju je svojevremeno Štefi Graf proglasila svojom naslednicom.

"Ta mala će jednoga dana vladati svetskim tenisom", rekla je tada Nemica.

Međutim, težak život je ovu devojku onemogućio da postigne više.

mala je teško detinjstvo, otac Marinko maltretirao je i Mirjanu i njenu majku Anđelku. Otac je pretio da će ubiti majku.Više se nije moglo. Njih dve su pobegle u Ameriku. U tome im je pomogao Goran Ivanišević.

"Goran mi je spasao život. Nikada mu to neću zaboraviti", kaže Mirjana.

