(VIDEO) O OVOME DO SADA NIJE PRIČAO: Evo šta se desilo kada je Nole prvi put ugledao Jelenu

Ali sada je odlučio da progovori o najtataninijim detaljima iz njihovog zajedničkog života.

Iako je više puta o Jeleni govorio biranim rečima, ovog puta je otišao korak dalje i potpuno otvorio srce.

"Ljubav je tako moćna sila i emocija. Pre nego što sam upoznao Jelenu znao sam za ljubav i podršku porodice, a kada se ona pojavila osetio sam ljubav na prvi pogled", otkrio je Đoković u kampanji "Who makes you" koja je imala za cilj da se Nole "otvori" i progoovri o stvarima o kojima nije do sada pričao u javnosti.

"Jelena i njena ljubav od mene su napravili boljeg čoveka", istakao je Nole koji se u video klipu sve vreme grli i mazi sa suprugom.

"Moj prvi sastanak sa mojom ženom, predstavlja prekretnicu u mom životu. Trenutak i obrok koji me je promenio zauvek. Snimanje filma o našem prvom sastanku je bilo veoma zabavno. Iskreno sam se osetio kao da ponovo imam osamnaest godina, i da imam tremu dok sedim prekoputa najneverovatnije žene koju sam ikada video, žene koja je sada moja supruga i majka našeg malog sina, Stefana", rekao je Novak Đoković.

