(VIDEO) RAFA KAO U NAJBOLJIM DANIMA: Nadal počistio Raonića za polufinale Australijan opena

Nadal je u četvrtfinalu pobedio Kanađanina Miloša Raonića 3:0, po setovima 6:4, 7:6 (7), 6:4.



Nadal je briljirao i lakše nego što rezultat govori došao do pobede protiv Raonića. Španac je došao do prvog seta pošto je napravio jedan brejk. Velika borba viđena je u drugom setu. Raonić nije iskoristio nekoliko set lopti, a Nadal je posle taj-brejka stigao do 2:0 u setovima. Španac je u 10. gemu trećeg seta napravio brejk i stigao do zaslužene pobede.





Dimitrov je u četvrtfinalu pobedio Belgijanca Davida Gofana u tri seta, 6:3, 6:2, 6:4.Dimitrovu će to biti prvo polufinale Australijan opena, ali i prvo polufinale nekog Gren slem turnira od Vimbldona 2014. godine.Ovo polufinale je na programu u petak. Španac i Bugarin su odigrali 8 duela u karijeri, a Nadal vodi 7:1 u pobedama.U drugom polufinalu sastaće se Švajcarci Rodžer Federer i Stan Vavrinka. Ovaj duel je na programu u četvrtak. Rodžer i Sten odigrali su 21 duel u karijeri, a Federer vodi 18:3 u pobedama.

Autor: Kurir sport