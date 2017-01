(VIDEO) SREĆA PA IMAJU TALENAT ZA TENIS: Poslušajte kako to zvuči kada vrhunski teniseri zapevaju!

Svečana večera koja je upriličena u Melburnu završila se tako što su trojica tenisera došla na ideju da osnuju muzičku grupu.

Rodžer Federer, Grigor Dimitrov i Tomi Has, uz pratnju na klaviru od strane legendarnog muzičara Dejvida Fostera horski su otpevali numeru "Hard To Say I'm Sorry" američke rok grupe Čikago.

Kako je to zvučalo dovoljno govori činjenica da su izmamili osmehe armije pratilaca da društvenim mrežama, ali i komentare poput onih da se bolje drže reketa nego mikrofona.





Autor: Kurir sport