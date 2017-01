(VIDEO) VIKTOR ISPUSTIO VAVRINKU: Troicki bio na korak od iznenađenja, Švajcarac ipak prošao dalje

Troicki je u osmini finala poražen od Švajcarca Stana Vavrinke 2:0, po setovima 7:6 (5), 6:4.





Ovo je bio sedmi međusobni duel srpskog i švajcarskog tenisera i sedma pobeda Vavrinke. Švajcarac je četvrti, a Troicki 29. teniser sveta. Vavrinka će u četvrtfinalu igrati protiv Britanca Kajla Edmunda.

Oba tenisera su sigurno ušla u meč i osvajali gemove na svoje servise. Troicki je prvi stigao do brejka i to u petom gemu. Srpski teniser je potom poveo 5:4 i servirao je za 1:0 u setovima, ali je napravio veliki broj grešaka i dozvolio je Švajcarcu da izjednači na 5:5. Oba tenisera su potom osvojila po jedan gem. U taj-brejku Troicki je servirao pri rezultatu 5:5, ali je Vavrinka napravio mini brejk i onda je na svoj servis stigao do 1:0 u setovima.Slična igra viđena je i u drugom setu. Vavrinka je sredinom drugog seta zaigrao bolje i u sedmom gemu pri rezultatu 3:3 imao je brejk loptu. Troicki se izvukao, ali ne i u devetom gemu. Vavrinka je stekao prednost, a onda je sigurnim servisom stigao do pobede.

Autor: Kurir sport