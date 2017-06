GOCA TRŽAN APELUJE: Muškarci, ne šaljite mi slike polnih organa! Ne uzbuđuje me!

Ja sam tip koji voli stalno dodirivanje, stalnu pažnju, redovan seksualni odnos i tako dalje. Imam muža koji to može da ispoštuje i zbog toga sam srećna žena. Ali ne možete ni da zamislite šta sve dobijam od drugih na društvenim mrežama



Gocom Tržan uvek je zadovoljstvo razgovarati, jer s njom nema zabranjenih pitanja, tema i dilema. Svakako da su njeni hitovi i uspešna karijera uvek povod za intervju, ali i njen privatni život je uvek intrigantan.



Kažemo joj na početku razgovora da sa 42 godine lepo parira svom 14 godina mlađem mužu.

- Dobra sam mačka još uvek. Držim se. Znaš, svaki put kad me muž vidi golu, kaže: „Jaooo, šta bih ti radio!“ On mene najviše voli kad nisam našminkana i kad se probudim ujutru. Svaki dan mi počinje ljubavnim zagrljajem, i to mi prija.



Je li to ono što si tražila celog života?

- Da! Ima žena kojima nije potrebno toliko ni dodira ni pažnje, ima onih koje isključivo traže samo materijalnu sigurnost i nije im važno gde je to. Ima pak i onih koje nemaju potrebu za seksom, a ni za tim nekim nežnim intimnim odnosom. E, ja sam tip koji voli stalno dodirivanje, stalnu pažnju, redovan seksualni odnos i tako dalje. Imam muža koji to može da ispoštuje i zbog toga sam srećna žena. Prema tome, vrlo je važno ženama koje se spremaju za neki zajednički život da budu iskrene prema sebi u onome što traže. Da ovo što sad imam s Rašom nisam pronašla, nikad se ne bih ni udala.



O tebi kruže priče da si nezasita u seksu, da si seksualni manijak.

- Pa ja sam samo vrlo otvorena. Ne smatram da je seks tabu tema jer je previše dostupan svima. A opet, čini mi se da, što je dostupniji, to su ljudi manje informisani. Pa, mi smo drugi u svetu po broju abortusa kod devojčica mlađih od osamnaest godina, to je kriminalno.



Jesi li počela da razgovaraš sa ćerkom o tome?

- Još ne, ali spremna sam na to, smatram da je neophodno. Biću vrlo otvorena, jer to je jedna prirodna potreba i tome treba i pristupiti na taj način.



Šta ti sve pišu frajeri na društvenim mrežama?

- To ne možete ni da zamislite. Mene to uopšte ne uzbuđuje niti mi laska. Ono što mi je zabavno jeste što muškarci stvarno misle da ću pasti u nesvest ako mi pošalju slike svog polnog organa. Redovno mi svašta nešto šalju, a ja se pitam da li je moguće da toliko ne poznaju žene! Ako njih uzbuđuje slika gole ribe, ne znači da nas uzbuđuje slika golog muškarca.



Na šta se ti pališ?

- Na priču, miris, dodir. Muškarci su totalno drugačiji. Oni vole te porno-filmove, a nama, nežnijem polu, potrebno je da nas pipneš, da nas malo štipneš. Zato mi je i glupo kad mi svašta šalju. Nije mi uvredljivo, ali ne poznaju me u suštini.



Šta bi to Raša trebalo da uradi da bi se ti razvela od njega?

- Da prestane da me voli! Eto, treba da dođe i kaže mi da je prestao da oseća. Treba da mi kaže: „Slušaj, ne priličiš mi više, ja bih tu malo da budem sa nekom drugom ženom“.



Pa on je ipak mlađi od tebe. Da li te je strah da te ostavi zbog mlađe?

- Ne! Pa šta ako je mlađi? Postoje mnoge žene koje imaju starije muževe, pa su ih muževi ostavljali zbog starijih od njih samih. Nema tu pravila, nema garancije. Brak i međuljudski odnosi nisu televizor. To se neguje. Ljudi smo, imamo pravo i da se zaljubljujemo i da se odljubljujemo. Za mene je to sve normalno.



Kažu da si pesmu „Voleo si skota“ posvetila bivšem mužu Ivanu Marinkoviću?

- Apsolutno ne. Posvetila sam je svima onima koji u bolu i raskidu, a svi smo to doživeli, optuže onog drugog za to što se desilo. Nisam ni ja imuna na to, i ja sam to radila, ali dovoljno sam odrasla i dovoljno radim na sebi da shvatim da je za svaki kraj potrebno dvoje, kao i za početak.



Prema kome si onda ti bila skot?

- Bila sam mnogo puta i kajem se zbog toga. Pokušavam tu grešku da popravim kad god je to moguće, ali ima grešaka koje su nepopravljive.



Koja je tvoja najveća greška?

- Uh, ima ih mnogo! Ne mogu da nabrajam, previše ih ima, ali one su mi ulepšale život.

foto: Andreja Damnjanović, Story

STARIĆU DOSTOJANSTVENO!

Kako ti polazi za rukom da i u petoj deceniji izgledaš tako dobro?

- Možda zato što nisam preterala sa onim što radi većina žena. Nisam stavljala silikone, akva-filere, avione. To je okej ako te ulepša, ali ako te napravi izbečenom ženom, onda je to katastrofa. Dobro je kad imaš meru. Starenje je jedna dostojanstvena stvar. Ne treba da omatorimo tako da se zbabimo, meni je ružno kad vidim stariju gospođu koja je radila fejslifting, a vrati i grudi su joj naborani, dok lice sija kao pergament, samo što ne pukne. Lepo je nositi život na svom licu.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

GOCA DOŽIVELA DRAMU U HN: Zaledila joj se krv u venama kad su je odveli...

LJILJANA STANIŠIĆ

foto: Kurir