ŠOKANTNO! BIVŠI DEČKO UČESNIKA VELIKOG BRATA: Antal je ubio majku, i mene će!

Antal i ja smo živeli zajedno. Ja sam mu bio kao majka, nova majka, pošto je biološku ubio. A onda su usledili naši sukobi, kaže Pinter

Učesnik prvog serijala „Velikog brata“ Antal Skendžić (30), koji je 2007. godine nožem ubio majku Rozaliju Greguš (48), a nakon izlaska iz zatvora mučio babu, nastavlja da uteruje strah u kosti. Ovog puta Skendžić je smrću pretio bivšem dečku Danielu Dženiju Pinteru (40), njegovim roditeljima i sestri Andrei, zbog čega je Pinter u februaru pobegao u Nemačku, saznaje Kurir.



Daniel Pinter je transrodna osoba i bio je sa Skendžićem u vezi, a kako je ispričao za naš list, ozbiljni problemi su počeli posle raskida.





Uzeo mu pasoš



- Antal i ja smo živeli zajedno, sve smo radili zajedno. Ja sam mu bio kao majka, nova majka, pošto je biološku ubio. Usledili su naši privatni sukobi, a nakon što mi je uzeo srpski pasoš, prekinuo sam i privatne kontakte s njim. I meni je pretio da će me zaklati kao što je zaklao svoju Rozaliju. On mi je pretnje uputio preko Vajbera, a svojoj sestri Andrei prosledio sam sve njegove pretnje i ona ga je prijavila policiji u Starom Bečeju. Uplašen sam pobegao u Nemačku i trenutno živim u izbegličkom kampu, jednom u mestu tridesetak kilometara od Berlina. Granicu sam prešao s mađarskim pasošem - tvrdi Daniel za Kurir.





Probaj da se vratiš!



On nam je prosledio i pretnje koje mu je Antal slao putem Vajbera. Bivši učesnik „Velikog brata“ mu je u tim porukama obećao „da će plakati nad grobovima svojih roditelja i svoje sestre“, i nazivao ga kurvom, trandžom i hermafroditom.

- Odvratno stvorenje sa izgužvanom kožom na licu. Molićeš me za milost. Ostaviću te večno u mraku. To će ti biti pakao. Uživaj dok dišeš, i to će uskoro prestati. Ja sam to. Ja sam bog. Sve to što vidiš. Alfa i omega, crkotino. Pičko papučarska prodana, izdao si srpski narod i pobegao u drugu državu sa sebi sličnim. Samo probaj da se vratiš - napisao je u poruci Skendžić.



Daniel Pinter tvrdi da mu Antal Skendžić i dalje piše i preti preko Vajbera i društvenih mreža. Bivši učesnik „Velikog brata“ se nije javljao na pozive novinara Kurira.





Ko je Daniel Pinter

MUŠKA PROSTITUTKA



Daniel Pinter je diplomirani pravnik, LGBT aktivista iz Bečeja, bivši spiker na TV Vojvodina. Godine 2015. prijavljuje se na izbor za trans mis i uzima ime Dženi.



Poznat je i kao prva transrodna osoba u obrazovnom sistemu Srbije, ali i po hapšenju za prostituciju. Od januara 2016. godine traje proces protiv Pintera pred Osnovnim sudom u Novom Sadu zbog optužbe da je oštetio i uništio ulazna vrata na RTV Vojvodine u demonstracijama.





ISTORIJA NASILJA



- Antal Skendžić je imao samo 20 godina kad je, nakon učešća u rijalitiju „Veliki brat“, ubio svoju majku Rozaliju.

- Na suđenju je ustanovljeno da je u momentu ubistva bio svestan šta je uradio i i osuđen je na 10 godina zatvora.

- Pušten je ranije iz pritvora, ali je nastavio s nasilničkim ponašanjem.

- Krivičnu prijavu protiv Skendžića podnela je njegova baka, kod koje je živeo i koju je svirepo mučio.

- Na suđenju su staričine reči potvrdili i svedoci, dok je on sve negirao.

Pre 10 godina... Antal Skendžić je 2007. bio deo velikog rijalitija

