(FOTO) KOLEKTIVNO VENČANJE U VILI: 6 parova izgovoriće sudbonosno DA, a evo kako teku pripreme

Učesnici rijalitija Parova" su su veoma uzbuđeni jer se danas u najpoznatijoj vili u Srbiji održava se kolektivna svadba na kojoj će se čak 6 parova venčati.



Oni su pre toga dobili zadatak da uvežbaju koreografiju, a u tome im je pomogla voditeljka Anđela.

Muški deo vile je jutros poranio i bacio se na sređivanje. Tako je pete sezone Nikola Lakić, sređivao Kemu za kolektivno venčanje. Oni su nakon momačke i devojačke večeri otišli u toalet, Nikola je uzeo mašinicu i počeo da šiša Kema.

Pre momačke večeri Zerina Hećo i Nikola Lakić, imali su veoma burno veče.

Oni su se prvo žestoko posvađali, da bi se pred kraj sam žurke konačno i pomirili. Zerina je nakon toga objasnila Nikoli šta će on smeti a šta neće smeti da radi tokom njihovog bračnog života. Videćemo da li će on to ispuniti.

