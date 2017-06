(VIDEO) DIRLJIVIJE NEGO IKAD: Ceca danas slavi rođendan, a ovako joj je ćerka čestitala!

Blistaj, blistaj zvezdo NAJVEĆA! Srećan ti rodjendan mama! Da nikada ne izgubiš svoj sjaj i da zauvek budeš upravo onakva kakva jesi, jer ja tu ništa ne bih menjala! Ti ne zaslužuješ zvezdano nebo, već celu vasionu. Uvek sam u tebi imala velikog uzora i nikada me nisi izneverila. Celog života si bila najveći borac, i kroz uspone i padove uvek si bila graciozna kao ZVEZDA. Visoka i nedodirljiva ali uvek predmet divljenja i ljubavi. Zato, mama, ovo je TVOJ dan, i znam da cemo ga svi zajedno u krugu naše porodice i prijatelja proslaviti kako dolikuje, a znam da si u tom krugu i najsrećnija. Voli te tvoja ćerka ❤️ @craznatovic_official

