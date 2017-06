LOKA POSLE BATINA: Dao sam pare, ali ne Rasti!

Kako Loka tvrdi, Cobi je napisao tekst za pesmu „Živimo noću“, zbog kojeg je i došlo do sukoba s Rastom



Kako Loka tvrdi, Cobi je napisao tekst za pesmu „Živimo noću“, zbog kojeg je i došlo do sukoba s Rastom, koji ga je zbog neisplaćene naknade za korišćenje naziva pesme navodno pretukao. Nešović je naziv kompozicije pretvorio u slogan „Mi živimo noću“, i taj slogan koristila je jedna velika američka kompanija.

- Zakon o autorskom i srodnom pravu štiti autora, štiti onoga ko je napisao to delo, a ne onoga koji ga je interpretirao. Onaj ko to peva ne polaže po zakonu, a ni po zdravom razumu nikakva prava. Tekstopisac tog slogana je Slobodan Veljković Cobi i on je za to dobio naknadu. Ništa nisam dužan Rasti - rekao je Loka.



Međutim, kao autor teksta pesme „Živimo noću“ u „Sokoju“ je zaveden D. Grozdanović, Rastin saradnik, dok su na Đurićevom Jutjubu kao tekstopisci, pored njega, navedeni i Cobi i Rasta. Kako saznajemo, ni Grozdanović, kao ni druga dvojica autora, nisu dobili novac od Loke za prodaju slogana. Pokušali smo da stupimo u kontakt sa bilo kojim od muzičara, ali na naše pozive niko nije odgovarao.



Kurir / N. J.

