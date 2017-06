POSLE 13 GODINA: Olja Karleuša se konačno udala

Olja i Predrag, na nagovor sina Pavla, venčali se u Opštini Vračar, a potom i u Hramu Svetog Save

foto: A.Levajković

Olja Karleuša konačno je rekla „da“. Pevačica se prošle nedelje, posle 13 godina zajedničkog života, udala za Predraga Petrovića.



Venčanje je obavljeno u Opštini Vračar i u Hramu Svetog Save, nakon čega je intimna proslava upriličena u jednom hotelu u Aranđelovcu.



Pevačica otkriva da je na ludi kamen stala kako bi sinu Pavlu ispunila želju.

- Tačno je da sam se udala. Pecin i moj sin Pavle je to najviše tražio. Imamo stan preko puta Hrama Svetog Save i često je gledao venčanja - kaže Olja i dodaje da je njen suprug organizovao svadbu bez njenog znanja.

- Bila sam na putu, vratila sam se sedam dana pred venčanje. Peca je sve to završio, ja nisam ni znala. Pričali smo o tome, ali mislila sam da ćemo to obaviti do kraja godine, ne sad. Bilo je prelepo. Venčanju su prisustvovali samo kumovi i naše porodice, bilo nas je devetoro odraslih i četvoro dece. Pavle nas je venčao zajedno s matičarem, pošto je on pitao: „Mama, uzimaš li tatu za muža“, i obrnuto. Otišli smo u Aranđelovac na ručak, kupali se u bazenu, prespavali i sutradan ceo dan uživali. Drago mi je što smo Peca i ja našu ljubav krunisali brakom i održali se zajedno - kaže folkerka.

foto: A.Levajković

Ona se neće zadržati samo na sinu Pavlu, pošto bi volela da dobije još jedno dete.

- Imamo Pavla, o svemu ostalom - ako bude, biće. Volela bih to - završava Olja.



Kurir / M.D.

Autor: Foto: A.Levajković , Foto: Peđa Mirić