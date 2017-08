(FOTO 18+) GOCA PROGOVORILA O SEKSUALNIM FANTAZIJAMA: Pevačica otkrila Rašine tajne!

Imam 43 godine, dojila sam dete i one mi sasvim lepo stoje, čak mnogo lepše nego većini žena koje imaju silikone, kaže Tržanka



Goca Tržan obećala je svom suprugu Radomiru Raši Novakoviću da neće otići pod nož i ugraditi silikone jer on voli prirodne i rasne žene, baš kao što je ona.

foto: Damir Dervišagić

Pevačica za Kurir Stars kaže da je zadovoljna svojim grudima i smatra da tu ne treba ništa dirati niti menjati.

foto: Damir Dervišagić

-Moj muž voli prirodne žene. Njemu su lepe žene s prirodnim grudima. Moje obožava, pale ga! Ja nemam problem sa svojim grudima. Imam 43 godine, dojila sam dete i one mi sasvim lepo stoje, čak mnogo lepše nego većini žena koje imaju silikone. Žene ne znaju da to nije trajno rešenje i silikon mora da se menja posle određenog broja godina. Ovako mi je super - kaže Tržanka i dodaje da će silikone staviti tek kada rodi dete, ako za to bude bilo potrebe.

foto: Damir Dervišagić

-Ako posle druge trudnoće bude bilo potrebe, onda ću ih podići. To je sve - rekla je pevačica.



Pevačica ističe da živi u slobodnom i opuštenom braku sa Rašom, te nemaju potrebe da uhode jedno drugo.

foto: Damir Dervišagić

-Ne pravdamo se nikad jedno drugom. Imamo dogovor da se javimo kad stignemo negde, da prosto znamo da je sve u redu. A to da ga proveravam i pratim da vidim s kim je i gde je, to me stvarno ne zanima. Neću da prekidam čoveka u nečemu i da mu kvarim kombinaciju, a ni on meni. Nismo ljubomorni zato što nemamo tajni. Mislim, da osetim neku vrstu problema, verovatno mi ne bi bilo svejedno, a i to se rešava. Žene mnogo greše kada takve stvari rešavaju posesivnošću i uporno pokušavaju da zadrže nekoga ko ih ne želi. Ne smeta mi kad Raša komentariše dobre ribe - završava Goca.

Marija Dejanović

foto: Stars

Autor: Foto: Dragan Kadić