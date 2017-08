SNEŽANA ĐURIŠIĆ OTKRILA DUGO ČUVANU TAJNU: Bila sam psihički zlostavljana, trajalo je godinama!

Pevačica se saoseća sa žrtvama vršnjačkog nasilja jer su i nju deca maltretirala kada se iz Kraljeva preselila u Beograd.



Snežana Ðurišić danas je poznata pevačica kojoj se mnogi dive, ali u školi nije bila omiljen lik, zbog čega je trpela psihičko zlostavljanje.

Još u detinjstvu napustila je rodno Kraljevo i sa porodicom se preselila u Beograd, gde je školski drugovi nisu prihvatili.



Rođena iz inata



- Zbog naglaska su me zvali seljanko. Kraljevo je podneblje koje ima svoj specifičan akcenat. Uhvatila sam sebe da sam počela da pričam po beogradski, ali onda sam iz inata, jer sam iz inata i rođena, počela čak da karikiram govor - rekla je Snežana u emisiji "Iz profila".



Ðurišićevu je Tito zbog njenog izvanrednog talenta prebacio u prestonicu, ali roditelji su joj dali uslov da mora da uči kako bi mogla da peva.



-Kad ustanem da odgovaram srpski, dobijem peticu i nastavnik mi u aprilu zaključi ocenu za kraj godine, pa kažem: "Eto tako to mi seljaci iz provincije znamo" - priseća se Snežana.

foto: Dragan Kadić

Tukla se



Drugari su odnos prema njoj promenili tek nakon jedne priredbe na kojoj je nastupala.



-Bila sam prihvaćena kada sam na jednoj priredbi pozdravila svoje odeljenje. Tada su prestali da me zavitlavaju, ali morali su da me prihvate jer sam se tukla. Krenula sam da treniram džudo čim sam došla u Beograd i onda, naravno, ako me neko dira, odmah dobije batine - ispričala je kroz smeh Snežana.



Kurir.rs/Jelena Stuparušić, Foto: Damir Dervišagić

foto: Stars

