NE ISPIJAM KAFE SA KOLEGINICAMA! Milica Todorović iskreno o Karleuši, Radi Manojlović, Prijovićki i Emini!

Milica Todorović i Emina Jahović snimile su spot za duetsku pesmu "Limunada" i odmah izazvale negativne komentare, što zbog neprofesionalnog odnosa prema medijima na samom setu, što zbog gomile smeća koje je ekipa ostavila na nasipu pored Save.

Osudili su vas ne samo novinari već i organizacija ljubitelja reke Save za smeće koje ste ostavili na nasipu. Zar te nije sramota?

"Videla sam. Razumem sve, mada mislim da je sve to bezveze ispalo i da je bila loša organizacija. Nije kriva ni Emina, ni vi, ma niko nije kriv već samo organizacija i nekomunikacija. Ja sam bila samo gost, ali ispravićemo sve i Emina i ja. Žao mi je jadne Emine, svi su je sada napali. Ja sam se baš umorila, vrućina, plus sam pala, kopriva me ožarila, a prva kombinacija mi je bila krzno na 50 stepeni. Kada su videli da se ne slika dobro, presvukli su me, a ja samo što u nesvest nisam pala."

Otkud to da si podržala Radu Manojlović i njenu novu pesmu na svom fejsbuku?

"Rajka je car, ja je obožavam. Bilo je mnogo komentara tipa: 'O svaka čast, podržavaš koleginicu.' Pa zamisli da ona objavi moju pesmu! Eto, to bi bilo super! Pakao! Pa što da ja ne objavim njenu ako mi se sviđa. Ne družim se i ne ispijam kafe sa koleginicama, ja sam kućni tip, sedim kod kuće i izležavam se. Imam nekoliko koleginica sa kojima se čujem, to su Slavica Ćukteraš, Rada Manojlović, Jovana Pajić… Ali retko se viđamo."

foto: Dragana Udovičić

Hoće li Limunada biti popularnija od Bankine?

"To se nikada ne zna, sve je to kocka. 'Bankina' je prošla odlično, ali mislim da će naša pesma lepo proći. Da pevači znaju šta je hit, samo bi hitove snimali, svako bi ih imao… Meni je bitno da su se energije poklopile, družimo se, zezamo se, narod to prepoznaje i sigurna sam da će prihvatiti pesmu. Možda će naš duet biti popularniji od Lukasovog i Karleušinog."

Sviđa li ti se Eminina nova pesma 'Protiv svih'?

"Ona ne ide na komercijalu već na kvalitet, što se meni mnogo dopada. Pesma je odlična, a i spot je dobar… Lepa, zgodna mršavica. Ja se još bucnula, pa kada stanem pored nje, kažem joj: 'Ženo, od tebe samo kost i koža."

Karleuši se ne sviđa pesma. Pozvala je kolege da se saberu i prestanu da snimaju sr*nja.

"Ne znam da li je mislila na nju, nemam pojma."

Pa naravno da je na nju mislila, to je napisala nekoliko minuta posle Eminine premijere.

"Kažu da dnevno izađe oko 80 pesama, tako da ne znam na koga je Jelena mislila."

foto: Dragana Udovičić

Emini nisi razbila nos kao svom školskom drugu?

"(Smeh) Bila sam povučeno dete, ali nisam dala na sebe. Desilo se da drug gađa mene i drugarice šljivama, od kojih ostaju modrice. On uzme šljivu, a ja uzmem ciglu i pravo u glavu! Bogu hvala, preživeo je. A Emina je divna, nije bilo potrebe za tim."

Slušaš li pesme Ane Nikolić, Raste, Severine, Nataše Bekvalac?

"Rasta i Ana Nikolić imaju odličnu pesmu, imam je u telefonu. Seve je super, mnogo mi se svideo način na koji je snimljen spot, ona ima harizmu i zna sa ljudima. Odlični su i spot i pesma. Natašu zaista nisam čula, ne znam ni kada je izašla."

A čula si album Aleksandre Prijović? Jeste li se pomirile?

"Odličan je album, moja sestra ga ima u kolima. Super smo nas dve, baš sam joj i pre neki dan preko šminkere poručila da je album odličan. Nas dve nikada se ne čujemo lično, ali je gotivim. Upala sam u razgovor dok su ona i šminker razgovarali. Stvarno može da bude velika zvezda i zaslužuje to."

A da li bi bila tolika zvezda da nije sa Filipom Živojinovićem?

"Nervira me što govore da ne bi bila zvezda da nije sa Filipom. To je glupost, devojka je zvezda i ubija kako peva."

Ali veza puna skandala i afera i te kako pomaže u karijeri.

"Znaš šta i treba da se piše jer da se ne piše, ne bi valjalo. Mora da se piše o svima koji nešto vrede i znaju."

Jesi li u kontaktu sa Novakom Đokovićem?

"Nismo u kontaktu, mislim da treba da se posveti porodici jer do sada nije imao pauzu, kao ni ja. I ja sam se umorila, nemam više snage, treba mi mir. Moram da se posvetim pesmama, a ne mogu kada promuknem jer pevam za vikend."

Problem sa glasnim žicama? Rada Manojlović i Kaća Grujić pauzirale su zbog toga i išle na operaciju.

"Da, i meni se isto to desilo. Mnogo sam radila i glasnice moraju sada da se odmore. Nema potrebe za operacijom ako ne nastavim da pevam. Te operacije su rizične, ako malo zadrhti ruka, glas se promeni. Zamisli da Noletu, ne daj bože, iseku tetivu na ruci! I unište mu život! Treba i cigare da ostavim. Još nisam počela da živim zdravo. Ne kuvamo ni ja ni Miloš, ali zato možemo da kupimo sve ispred zgrade. I mnogo nam je lepo."

foto: Dragana Udovičić

Zašto ideš na časove pevanja kada si školovala glas?

"Pevam kako mi je Bog dao, neće to časovi promeniti, ali usavršiće mi tehniku disanja, povećati raspon. Završila sam teoretski smer a ne solo pevanje i znam teoriju muzike i klavir. Nisam učila kako da uzimam vazduh kroz nos, a to mi mnogo znači na svirkama. Sting i dan-danas ide na časove pevanja. I Selin Dion ima profesora. I ja volim da naučim nešto novo."

Pa jesi li savetovala Emini da ide na časove pevanja?

"Ja ne znam kako ona uživo peva, da li pravilno uzima vazduh, nisam je nikad slušala. Kaća Grujić i Rada Manojlović išle su kod ovog profesora Borisa na časove i meni ga je Rajka preporučila. Fenomenalan čovek."

Kurir.rs/Svet

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

ONA DOMINIRA: Milica Todorović ZAPALILA Kubu TVERKOVANJEM!