MORAO SAM ZBOG PORODICE: Milan Kalinić otkrio da se sada stidi ove emisije koju je vodio!

Milan Kalinić već dugi niz godina privlači pažnju javnosti. Popularni glumac i voditelj je u intervjuu otvoreno govorio o svom poslu, ali i porodičnom životu, o kojem nije baš često govorio u medijima.

Na koji svoj projekat si najponosniji?

- Svaka ta emisija i sve sto sam radio ima nešto zbog čega mi je draga i za koju mogu da se vežem. "Leteći start" emisija sa kojom sam se proslavio, koja mi je omogućila sve ovo posle. Sve za ljubav, prva emisija velika takva koja je doživela veliku popularnost i gledanost donela mi je tu neku široku popularnost koja znači u ovom poslu... "Izađi na crtu" iako je trajala samo godinu dana zato što je to mnogo skup projekat, kada sam gledao u inostranstvu tu emisiju originalnu ja sam se zaljubio u tu emisiju.

Na koju emisiju i nisi baš ponosan?

- Nemam ništa protiv te emisije konkretno ali mislim da mi vođenje "Velikog Brata", ništa se tu loše nije desilo, ali mislim da to nisam morao da radim. Ali tad sam bio u "Emotionu", to sam bukvalno uradio zbog kolegijalnh odnosa. To ljudi ne mogu da shvate da kada imaš porodicu nemaš prava da više držiš do sebe i da imaš tako čvrste principe kao kad si sam. Ali ljudi ne mogu da shvate da neke stvari čovek radi zato što je pre svega i prijatelj sa nekim. Naravno da neka donja crta postoji, ispod koje ne idem bar ja.

Da li postoji suma zbog koje bi pristao da uđeš u rijaliti?

- Mislim da suma postoji za sve. Ali ta suma je mnogo velika, zaista bi bila velika. Naravno zato neću nikad ni biti deo rijalitija jer mislim da mi takvu sumu niko ne bi dao.

Svoju intimu i porodični život si uspeo da sačuvas za sebe. Kako?

- Ja sam 11 i po godina u braku, 12 i po sve ukupno sa Sandrom. Tek u poslednje vreme i to zbog toga sto sam ja počeo da kačim slike sa njom malo više, ljudi mogu da kažu šta se to desilo sa njom, nismo je ranije primećivali, vidi kakva je riba. Ona ne voli da se eksponira.

