SVI DETALJI TAJNE ROMANSE KOJA JE UZBURKALA JAVNOST: Ana Sević i Aca Lukas vodili ljubav u krevetu njenog muža Darka Lazića!

Tajna veza Ane Sević i Aleksandra Vuksanovića očigledno će najviše uzdrmati brak pevačice i Darka Lazića jer je Lukas svoj brak već okončao.

Ana i Lukas ne samo da su varali svoje druge polovine već su to radili navodno u krevetu gde su prethodno veče sa njima vodili ljubav.

- Lukas i Ana viđali su se jednom mesečno, i to uglavnom kada je njemu odgovaralo. On je tada uveliko bio u braku sa Sonjom dok je Sevićeva uživala u vezi sa Darkom Lazićem. Međutim, to ih nije sprečilo da uplove u avanturu koja je bila fizičke prirode, mada se Ana ubrzo zaljubila. Nije htela da ostavi Darka jer je sa njim imala budućnost dok je Lukas njoj sve vreme jasno stavljao do znanja da od njega ništa više od povremenog uživanja ne može da očekuje - kaže izvor upućen u njihov odnos i dodaje:

- Svaki put kada bi je Lukas pozvao, Ana je uspevala da odloži ostale obaveze ili izbegne Darka da bi se videla sa starijim kolegom. Međutim, da stvar bude gora, ona je Lukasa pozivala da dođe u stan gde je tada boravila sa Lazićem, ali isključivo kada je Darko imao nastupe van zemlje. Neretko su se viđali i u hotelskim sobama. Vuksanović je uživao u vremenu koje je krijući provodio sa Sevićevom, a za njihovu vezu znali su i mnogi pevači sa estrade, što danas Darka posebno boli. Da se razumemo, nije ni on svetac. Opšte je poznato da je on nju sve vreme varao, ali daleko od Srbije, zato je besan što je ona njemu nabila rogove sa Lukasom, a on je sa njim bio super kad god su se sreli ili bili na nastupu zajedno. Sada je ljut i na one koji mu to nisu rekli, a sa kojima je u dobrim odnosima - kaže izvor i otkriva da je Sevićeva postala posesivna:

foto: Damir Dervišagić

- Ana se vrlo brzo zaljubila i tražila je da se viđaju češće, čak su i u Crnoj Gori imali ljubavno gnezdo u kojem su provodili sate skriveni iza zidova. Kada su bili razdvojeni, ona mu je slala gole fotografije u različitim pozama jer je znala da on to voli. Ona se sada boji da te fotografije ne isplivaju u javnost ili da ne dođu do Darka zato što bi to onda bio potpuni pakao za nju. Ona njega sve vreme ubeđuje da sa Lukasom nije imala ništa, te da poruke koje su procurile u javnost nisu njene, ali u verodostojnost fotografija ne bi mogla da ga ubedi. Darko ne veruje u njeno pravdanje, ali ono što ga još više boli jeste to što se ta veza nije završila pre njihovog braka, već veruje u priče da se Ana sa Lukasom viđala i prethodnih meseci nakon što je on ostavio Sonju.

Kurir.rs/Blic puls