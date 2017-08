U MOMENTU SAM IZGUBILA SVE ŠTO SAM IMALA: Pevačica otkrila bolnu istinu o tome što nije rodila drugo dete!

Pevačica kaže da je bivši fudbaler glava njihove porodice i da nikada ne bi mogla da bude s nekim ko bi od nje finansijski zavisio.

"Mog supruga javnost nikada nije zanimala. Mi idemo zajedno po slavama i rođendanima dragih prijatelja gde nema novinara. On ne voli da se slika. I pre mene on je imao svoj svet, svoj posao, on je mene na neki način i stvorio i dan-danas on predstavlja leđa naše porodice. Zahvaljujući njemu ja mogu sebi da dozvolim da malo radim, pa da se malo povučem sa scene. Iskreno, ne bih mogla da živim sa nekim ko finansijski zavisi od mene", kaže Sanja, a na pitanje kako su prevazišli turbulentni period koji su imali u jednom trenutku, kaže:

"Znate kako, svi u životu imaju neka odricanja i žrtvuju se da bi nešto opstalo, pa tako i ja. Sa druge strane, Petar ume da bude romantičan i pažljiv. On je taj koji više vodi računa o rođendanima, godišnjicama jer on u životu ima samo mene i Ivanu i zaista nas čuva", kaže Sanja i otkriva da je povučen način života njihova naslednica nasledila od oca.

"Ivanu ne zanima eksponiranje. Ona nije dete za splavove, ona voli sport, školovala se u stranoj školi, ima svoje društvo. Nije se ona odrekla društvenog života, ali je u potpuno drugom svetu. Otišla je u inostranstvo i njeni profili na društvenim mrežama su zaključani", otkriva pevačica.

Sanja žali što nije rodila još jedno dete i otkriva kako je niz nesrećnih okolnosti uticalo na to.

"Razlog je rat u Sarajevu, odakle sam otišla u Švajcarsku. Nisam mogla da se odlučim za drugo dete u momentu kada sam sve izgubila. Morala sam sve iznova da gradim i stvaram. Nije mi se dogodila druga trudnoća jer sam se plašila da neću imati krov nad glavom i bila sam posvećena stvaranju svega. Možda sam bila egoistična u toj svojoj odluci, ali nisam imala snage za brigu o detetu jer sam brinula o celoj porodici tokom rata", kaže Sanja, koja gazi 49. godinu, a izgleda savršeno.

"Godinama treniram, ne preterano, ali uvek kada osetim neko malo nezadovoljstvo, ja se prepustim treningu. Muž je, kao sportista, naravno imao veliku ulogu kada su moje navike s vežbanjem u pitanju, pogotovo pre par godina kada sam se malo opustila i ugojila. Tada nisam nastupala i nisam radila, pa sam nabacila kilograme."

