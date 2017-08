ISPOVEST ACE LUKASA: U poslednjem intervjuu o privatnom životu otkrio sve o razvodu, pa priznao koja žena mu je najveća greška u životu!

"Ovo će biti moj poslednji intervju koji se tiče privatnog života, i posle njega nećete čuti ništa osim muzike i koncerata. Svašta se pisalo, ja sam se uglavnom smejao. Sve je krenulo od mog rastanka sa Sonjom, i to je napravilo medijsku pompu. Naš brak već duže vreme nije funkcionisao kako treba. Dok smo živeli složno i lepo, živeli smo, posle toga to više nije išlo. Da sve spekulacije i kalkulacije presečem odmah, naš brak se nije rastao zbog treće osobe, nikakvi jarići, kozice, ovčice, nikakve Ane Sević, ništa slično tome. Mi smo se rastali jer nam nije išlo. Voleli smo se dok smo se slagali, i to je to. Rastanak je bio neminovan", rekao je Lukas.

foto: Dragan Kadić

Da li postoji mogućnost da se pomirite?

"Pomirenja nema. Negde se neki čudan PR događa oko moje supruge i ne želim da mislim da to ima veze s njom. Oko nje su pogrešni ljudi, a ja nikada nisam hteo da joj određujem društvo. Što se tiče pokušaja pojedinaca da mi spekulacijama naude, moram da im kažem da bi morali mnogo više da se potrude. Kada ćete da shvatite da etiketiranje kod mene nema efekta? Meni svaka etiketa dobro stoji. I najgora. Žao mi je samo što sam neke od njih pustio u ložu na koncertu gde su štrčali u odnosu na mojih 20.000 fanova. Pisali su se razni tekstovi od izvora bliskih Sonji kako je molim za oproštaj i svašta nešto. Jednostavno, mi smo se dogovorili da ovako više ne može da funkcioniše, a niko nikog nije prevario. Ja njoj verujem i siguran sam da me nije prevarila. Iako ljudi svašta pričaju, a pogotovo sada kada nismo zajedno. Svi su hrabri i dušebrižnici. Što se mene tiče, ne dolazite mi s informacijama. Prijatelji, gde ste bili do sada?"

foto: Dragan Kadić

A da li Sonja tebi veruje?

"Ja znam nju, ona bi mene ostavila da je mislila da sam je prevario, isto kao i ja nju. Ne vidim razlog ovih priča, ako neko želi nju da uništi, to nisam ja. Ona će uvek biti moja supruga."

Da li je i dalje voliš?

"Naravno da volim svoju suprugu i ko zna koliko ću je još voleti. Što bih to krio?"

Da li ste se sudski razveli?

"Nismo se još sudski razveli. Dokaz da sam korektan u celoj priči je i taj da sam joj prepisao kuću i pre nego što smo se razveli. Nerviraju me ti loši savetodavci oko nje koji pokušavaju da nešto izrovare, pa se poturaju neke priče o Aci i na kraju se desi da neko bude kriv i ajde da krivac budem ja. Sad se pisalo i da sam sa Anom Sević", kaže Aca.

foto: Marina Lopičić

Pa, da li si bio sa njom?

"Kategorički tvrdim da ništa nisam imao sa njom. Neko pokušava da mi smesti. Jedini dokaz koji imaju je nekakva poruka koja je navodno meni napisana, a koju ja nikada nisam dobio od Ane Sević na moj telefon. Pristup mom telefonu imamo isključivo ja i moja supruga, od koje nikada nisam krio telefon. Neka kažu odakle ta poruka, to je vrlo lako. Isto tako, i ja sa svog telefona mogu sam sebi da pošaljem poruku, recimo, od Dženifer Lopez, pa da kažem da me opseda."

Priča se da će Sonja ući u rijaliti.

"Išli smo na Maldive i na Sejšele, a ako ona hoće da joj turistički vodič bude Proka, neka ide, ali mislim da nema ništa od toga. Ne znam zašto se baca blato na mene pa kažu Sonja će izneti mračne tajne. Pa šta može da kaže? Jedino da smo angažovali sekjuriti kada smo selili njen garderober kao da smo pare iz banke iznosili. Nema ništa od toga, a Sonja je već oguglala na svakakve napise."

foto: Damir Dervišagić

Da li patiš?

"Sonja i ja smo se složili da nema pomirenja, a nema ni muljanja, niko nije ljut. A ko pati, a ko je srećan? Ja patim, naravno. Da li ona pati, ne znam. Sve u životu što čovek napravi izobliči se. Jednostavno ne znam, toliko sam iznerviran da sam se sam sebi smučio. Niko me ništa više ne pita, samo se svašta priča. Ja sam pevač, pustite me da živim, pa ljudi se razvode stalno."

Kako tvoja deca reaguju na napise u medijima? Viktorija je još mala, ali Miljana, Lazar i Andrej su već veliki.

"Navikli su se i oni. Ćerka me malopre zvala da me pita kako sam zbog napisa u novinama da mi je pozlilo. Moja deca će uvek imati mene iza sebe, kao i Sofija, Sonjina ćerka. Nisam odustao od toga da joj plaćam školovanje, i ona je izašla iz moje kuće, iz mog obraza u tim godinama. Pa na šta bi to ličilo da je sada ne pogledam? Ja nisam plaćao dete zato što sam bio sa njenom majkom, ja sam njenu majku voleo. Ne mogu da odvajam decu, to su stvari o kojima se ne raspravlja. Možda volim da popijem, da kockam, ali ja nemam loše namere ni prema kome i znam da pazim na porodicu."

foto: Damir Dervišagić

Da li je Viktorija svesna šta se dešava?

"Svesna je ona, nije to lako. Možda je i bolje tako nego da budemo namršteni u kući. Svesna je, za nju ja čuvam stan da ga neko ne pokrade. Ona već pita: "Hoćeš ti u našu kuću? Mogu li ja kod tebe?" Tužno mi je da pričam. Nešto sam mislio, imam veliku tragediju, nijedno dete nisam pregurao preko šest godina, mislio sam da ću ovo dete, ali nisam, valjda je bog tako hteo. Hteo sam i da im pomažem oko škole, još ni sa jednim detetom nisam radio domaći zadatak."

Šta poručuješ za kraj?

"Preživeli smo svašta. Mislim da bismo ovom pričom mogli da završimo špansku seriju. Ova saga se završava zato što sam ja Aca Lukas, a ostali su od Lukasa supruga, drug itd., i istina je ona koju ja kažem. Svim učesnicima ove španske serije želim sve najbolje, da se rastanemo u miru i da pređemo na neke druge serije i filmove. Nek je sa srećom svima, a posebno mojoj supruzi, deci, a i meni, hvala bogu."

foto: Zorana Jevtić

Da se dotaknemo i perioda dok si bio sa Branislavom?

"Napravio sam životnu grešku s time što sam uradio sa tom devojkom, sa Branislavom. Svakom čoveku se nekad desi slabost. Možda malo besa, malo sujete, malo svega... uticalo je na to da napravim krvavu glupost. Ne zato što sam uništio mogućnost da se Sonja i ja pomirimo. Ne, i tada sam znao da nema ništa od braka. Ali to s Branislavom je greška koju sebi nikad neću oprostiti, ne zbog nekog drugog nego zbog sebe."

Zašto?

"Zato što sam to uradio tako javno. Valjda čovek negde ne promisli dobro, a ja nisam ništa uradio namerno. Ne kažem da mi se nije dopala u tom trenutku, ali ne bi mi se dopala da su druge okolnosti. Ponašao sam se kao klinac."

foto: Dragan Kadić

(Kurir.rs/Blic, Aleksandra Radojević)

