ZALJUBLJENA MAJA: Preselila se kod dečka van Beograda

- Ja živim sa mojim dragim. Otišli smo malo u prirodu i tu nam stvarno prija i odgovara. Naravno, dešava se da prespavam i u svom stanu, ali to je samo po potrebi. Nemam nameru da se više ikad udam niti potpišem papir, ali to nema veze s tim što živim sa dečkom. Mi smo kao u braku, a nismo venčani. On zna da ja to ne želim i poštuje moju odluku - rekla je Maja.

Kurir / E.K.

Foto: Dragan Kadić

Autor: Foto: Dragan Kadić