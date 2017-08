RADA MANOJLOVIĆ ISKRENO O VEZI SA HARISOM: Prevazišli smo sve probleme!

Ljubavna priča pevačice Radmile Manojlović i njenog devet godina mlađeg kolege Harisa Berkovića bila je u centru pažnje poslednjih meseci.

Kada su u martu ove godine raskinuli, fanovi koji su im predviđali skori brak bili su razočarani. Međutim, leto je promenilo sve.

- Nije on meni ništa skrivio, da se razumemo, pa nisam imala ni šta da mu praštam. Sada je sve okej, zajedno smo bili i na letovanju i u emisijama. Mogu da kažem da smo prevazišli sve probleme. Digla se prašina veća nego što bi trebalo. Medijima je bilo zanimljivo da porodice upliću u sve to. To ume da unese nemir, na kraju smo se svi izmirili, što je najbitnije - kaže Rada, za koju se pisalo da je izbacila Harisovog oca iz stana, te da njen otac ne voli Harisa, a ni da njegovi nju ne mirišu.

foto: Vladimir Milovanović

Ipak, na bazen je došla sama i sve vreme je uživala na ležaljkama i ispijala koktele bez Harisa. Muški pogledi bili su prikovani za njeno izvajano telo, pa je priznala da li je Haris ljubomoran kada je tako seksepilnu u bikiniju pušta samu.

- Nismo mi sijamski blizanci, pa da budemo vezani jedno za drugo. Ko kaže da Haris nije ljubomoran? On me pušta, ali ne znači da nije ljubomoran. Ne možemo da se držimo vezani u kući iako bismo mi to najviše voleli - kaže Rada, prasne u smeh znajući da je ovo zvučalo malo dvosmisleno, pa se brže-bolje vraća na temu ljubomore.

foto: Dragan Kadić

- Mislim da su generalno u vezama žene očiglednije u pokazivanju ljubomore i onda narod misli da smo samo mi žene ljubomorne. A muškarci ćute, jer im je to ispod nivoa da priznaju - razvila je svoju teoriju Manojlovićeva.

Budući da se oboje bave pevanjem, te da i jedno i drugo imaju fanove, atraktivna pevačica kaže da je to olakšavajuća okolnost u njihovoj vezi.

- Meni je neuporedivo lakše kad ne moram nekom da objašnjavam zašto je neki naslov izašao. Lakše se diše u vezi sa kolegom. Negde je i njegova porodica navikla na to, tako da ništa ne moraš nikome da objašnjavaš, ni roditeljima, tetkama, stričevima...

Kurir.rs/Puls, Foto: Damir Dervišagić