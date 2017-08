DRAGANA MIRKOVIĆ NIKAD OŠTRIJA: Moja deca su u Srbiji već mesec dana, ali ih paparaci ne jure!

Nakon što su pojedini mediji objavili da je Dragana Mirković nedavno izjavila da nikada više ne mora da radi, Mirkovićeva je kategorički demantovala te glasine.

- Naravno da nije istina. U životu nikada, ali nikada takvu rečenicu ne bih rekla. I nisam takvu rečenicu rekla. To je ili neka naručena priča, malo su izazvani ogromnim brojem ljudi, rekordnim brojem ljudi na velikom koncertu koji je bio u Svrljigu - rekla je Mirkovićeva koja ne krije koliko joj je važno da njena deca odrastu u normalnom okruženju.

- Idu u školu, sviraju po jedan instrument. Ono što je najvažnije, jako su dobra i normalna deca koja vole svoje drugare, koja ne biraju svoje društvo po tome ko je, šta je, čiji je, koliko ima ili nema... Preponosna sam na njih. Marko ima već 16 i po, Manuela 15 godina - izjavila je Dragana koja je na pitanje da li su tačne tvrdnje njenih kolega, koji kažu da svoju decu ne mogu da sačuvaju od paparaca, prilično oštro odgovorila.

foto: Marina Lopičić

- To nije istina. Svi znamo kako se to radi. Neke moje kolege imaju divnu decu, koja mnogo lepo izgledaju, a nema ih... Niko ne zna kako oni izgledaju... kako njih ne uhvati neko da ih snima, slika? Što znači da je sve stvar izbora. A ako su željni da budu u centru pažnje, da budu viđeni, oni to rade, i namanji je problem doći do njih. Ne samo moja deca, već postoji još dece mojih kolega, koja su predivna, školovana, kojih nema u medijima i koja zaslužuju poštovanje svih nas - poručila je pevačica koja tvrdi da su za medijsko eksponiranje dece poznatih, najviše krivi njihovi roditelji.

foto: Marina Lopičić

- Ali, postoje neke kolege, koji kao roditelji, smatraju da je divno gurati decu da budu u prvom planu, jer možda će se bolje probiti, dobiti bolji posao... To je stvar izbora i roditelja i dece. Što znači, postoje roditelji i deca, koji smatraju da to nije lepo i da to ne žele, a postoje roditelji i deca koji smatraju da je to divno i to prosto žele. Tako da nemamo potrebe da se lažemo time kao: "Jao ne mogu da živim". Evo mi smo ovde u Srbiji mesec i po dana i moja deca su tu, i svi to znaju, pa ih niko ne slika, a lako bi ih mediji pronašli da žele - zaključila je Dragana Mirković.

Kurir.rs/telegraf