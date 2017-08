EVO KAKO SU MARKU BULATU NAŠLI DROGU?! Pali u kafiću u Crnoj Gori, a ovo je Bulatovo opravdanje!

Marija Bulat (31), supruga Marka Bulata (44), navodno je opet završila u policiji zbog posedovanja droge. Kako Kurir saznaje, barska policija je preksinoć oko 23.30 privela pevača i njegovu ženu nakon što je tokom racije u njenoj torbici pronađen kokain.



Potvrda iz Crne Gore



- Marko je u plažnom klubu „Tropski bar“ u Velikom pijesku svirku počeo oko 22 sata, a nakon sat i po upala je policija i legitimisala sve goste. Prilikom pretresa kod pevačeve žene nađeno je oko 0,6 grama kokaina. Bračni par Bulat odveden je u policijsku stanicu, gde su oboje dali izjavu. Ona je preuzela krivicu na sebe i priznala da je kokain za njenu ličnu upotrebu, a ne za prodaju. Zatraženo je i mišljenje tužioca, koji se izjasnio da nema elemenata za krivično delo, i njih dvoje nisu lišeni slobode, pošto se radi o manjoj količini droge. Protiv Marije će Sudu za prekršaje biti podneta prijava zbog kršenja Zakona o sprečavanju zloupotrebe droga, pa će morati da platu novčanu kaznu. Oboje su nakon saslušanja pušteni iz pritvora - otkriva naš dobro obavešten izvor iz Crne Gore.



Naša saznanja potvrdili su i zaposleni iz kluba, u kojem se dogodio incident.

- Tačno je! Upala je racija pola sata pre ponoći i ispraznila klub. Marko i njegova supruga su privedeni, jer je navodno kod nje pronađena droga. Još nekoliko ljudi je privedeno zbog iste stvari - rekli su nam iz lokala.

foto: Shutterstock

S druge stane, pored svih naših proverenih informacija, Bulat je negirao da se išta od toga desilo, osim da je bila racija.



Nevešto opravdanje



- Kako bih mogao da ti se javim na telefon ako sam priveden? Racija je bila, ali nismo privedeni. Rečeno je da svi napuste lokal i to je bio kraj večeri. Dok su legitimisali ljude i izbacili ih, već je bila ponoć, a klub inače radi do jedan. Marija je na plaži. To su gluposti i polutračevi. Došao sam po svoju opremu i to je to. Šta da ti kažem? Pa niko platu nije uzeo. Ljudima su rekli: „Izađite napolje“. Izbacili ih sve napolje, svi su u velikom minusu zbog karata, pića... Eeej! Koja je to racija?! Pa ja ni devedesetih nisam to video, ni kad su upadali na „Lukas“ - rekao je nevešto Marko za Kurir.



Marija Dejanović



Poteškoće BORBA ZBOG BEBE

Marko i Marija bili su u centru pažnje i zbog borbe za potomstvo. U februaru su dobili ćerku Doroteu, koja je na svet došla kao prevremeno rođena beba i smeštena je u inkubator sa samo 1.150 grama. Tek što je krenulo nabolje, oni su 7. maja primetili da beba ima problem s disanjem i odmah su se obratili lekaru. Srećom, Dorotea je prevazišla sve poteškoće.



Ovo joj nije prvi put MARIJA HAPŠENA I U AKCIJI „CUNAMI“

Marija Bulat je u septembru prošle godine uhapšena nakon što ju je policija zatekla kako iz poštanskog sandučeta vadi kesicu s kokainom. U istoj akciji „Cunami“ pohapšeni su i dileri koji su joj prodavali narkotike. Marija je u policiji više puta menjala iskaze, prvo da je drogu uzimala zbog Markovih potreba, pa onda da je za oboje. Bulat je negirao da koristi drogu, čak je za Kurir uradio i test, koji je pokazao da nije konzumirao narkotike.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

(VIDEO) MARKO BULAT ŠOKIRAO SVE: Nećete verovati na koji način je pevač progovorio o novom skandalu i privođenju!