MARIĆ OTKRIO ZAŠTO BRANI STARLETE I PROSTITUTKE: Takve žene su ušle u istoriju sveta!

Naime, kako je večito pitanje zbog čega brani te devojke, i zbog čega ih promoviše, Marić je u svom stilu odgovorio.

"Zato što se radi se o najstarijem i najčasnijem zanatu. Sramota je što ih zovu pogrdnim imenima, a takve žene su ušle u istoriju sveta. Bile su muze kraljeva i političara. Takve žene drmaju i ovom našom političkom scenom, jer su muze mnogih političara, od njih sam saznao mnogo više u kakvoj zemlji živim nego od raznih političkih analitičara. Njima se poveravaju najmoćniji i najbogatiji ljudi. One mogu da uzdrmaju najjače političke fotelje. Ne bih ih potcenjivao", rekao je Milomir.

Na pitanje "Zašto branite učesnice rijalitija koje su zapravo prostitutke?", Marić nije imao ništa neiskreniji odgovor:

"To su žene mekog srca i one žele da pomognu svakome - od moćnih političara i biznismena do nesrećnika i socijalnih slučajeva", rekao je urednik.

