(FOTO) DOK MU SE BRAK RASPADA: Darka Lazića juri bivša učesnica Parova, kojoj je sada teško odoleti!

Pored toga što ceo region bruji o neverstvu njegove supruge Ane Sević, koja je imala tajnu romansu sa folk pevačem Acom Lukasom, nova nevolja snašla je ovog pevača. Naime, bivša učesnica "Parova" Miljana Kulić ponovo proganja pevača.

Ona se trenutno nalazi u Crnoj Gori i na sve načine pokušava da dođe do Lazića.

- Samo mu je ona falila na svu ovu muku! Čim je saznala da se i on nalazi na Crnogorskom primorju sve žive zove i traži njegov broj telefona! Raspituje se i za broj MC Stojana, jer je videla da je on provodio vreme sa njim, pa misli da preko Stojana dođe do Darka. Ruku na srce, Miljana nema nameru da mu se udvara kao ranije, ali želi sa njim da se druži. Kad bude Darko saznao da ga opet juri neće mu biti dobro - otkriva izvor blizak popularnoj Nišlijki.

Podsećamo, Kulićeva je pre desetak godina proganjala i uznemiravala pojedine pevače iz "Granda", jer je bila opsesivno zaljubljena u njih, a među njima je bio upravo Darko Lazić.



Miljana je u petoj sezoni "Parova" izgubila 25 kilograma, a mnogi su je tada prozvali najboljom ribom u vili.

