OTKRIVAMO ZAŠTO SE DARA JOŠ NE RAZVODI: U braku zbog francuskog državljanstva

Dara Bubamara rastala se od supruga Milana Kesića pre skoro dve godine, ali nema nameru da se i zvanično razvede od njega sve dok ne dobije francusko državljanstvo, saznaje Kurir.

Da dvoje ljudi mogu ostati prijatelji i posle kraha braka, pokazuje primer pevačice i njenog bivšeg muža, koji su u super odnosima i jedno drugom maksimalno izlaze u susret. Osim što o Dari govori u sve najlepše u medijima, kao i činjenice da je svu stečenu imovinu u braku prepisao na nju i sina Konstantina, Kesić je pristao i da prolongira brakorazvodnu parnicu sve dok Bubamara ne bude dobila francuske papire.

- Posle kratkih svađa i razmirica, Dara i Milan su sklopili primirje i o svemu se lepo dogovorili. On se odrekao imovine, starateljstvo su podelili, a čak je pristao i da Dari izađu u susret kad je reč o razvodu. Ona je tražila da sačekaju sa brakorazvodnom parnicom još neko vreme jer želi da preda zahtev za dobijanje francuskog državljanstva sredinom 2018, pošto se tada navršava deset godina otkad su se venčali. Kao njegova supruga, na to ima pravo jer je on državljanin te zemlje. Njihov sin Kosta već ima francuske papire jer je rođen u Parizu, pa joj je Milan iz tog razloga izašao u susret - priča naš izvor blizak Dari.

Pevačica nije odgovarala na naše pozive i poruke, ali je zato u novembru prošle godine o pomirenju sa bivšim mužem rado pričala za Kurir.

- Tačno je da smo se dogovorili za starateljstvo. Sve vi morate prvi da saznate, ali bar je u pitanju lepa stvar. Milan i ja smo dobri i pošteni ljudi iz normalnih porodica, pa je i logično da smo se dogovorili kao normalni ljudi. Milan je kuću u Novom Sadu prepisao Kosti, a stan na Dedinju dao je meni. Sve smo rešili civilizovano - izjavila je pevačica.

