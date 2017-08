MAJA VOLK ŽELI DA POSTANE MAJKA PO ČETVRTI PUT U 58. GODINI: Rodiću sebi unuče!

Gostujući u jednoj emisiji, Maja Volk je govorila o ljubavi sa Grkom Nikosom, ali i o tome koliko bi želela da se opet ostvari kao majka.

- Deset godina sam se zapravo učila da sebe volim. To je problem svih nas koji delimo ljubav okolo naokolo, a sebe mnogo trošimo, bez da pružimo sebi negu. Sva istraživanja naučna pokazuju da dugovečnost usamljen čovek ne može da doživi, prosto smo tako dizajnirani. Da mi nije ćerki, verovatno bih se osećala usamljeno i poklekla bih u tu poludepresiju. Znaš da razmišljam o tom četvrtom detetu, sebi ću da rodim unuče. To je normalno, kad nekoga voliš da poželiš dete sa njim, al čuj, u Bibliji postoje slučajevi tih žena koje su kasno rađale - rekla je Maja Volk gostujući u emisiji "Ja to tako".

A post shared by Maja Volk (@majazmaja59) on Jul 26, 2017 at 12:30pm PDT

Kurir.rs