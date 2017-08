BIVŠI MUŽ ME JE TUKAO I DAVIO U TRUDNOĆI: Sindi 3 godine razdvojena od ćerke! Ovim rečima je naterala svima suze na oči!

Ivanu Stamenković Sindi, članica nekada popularnog ženskog sastava "Models", trudi se da vreme koje joj je sud dodelio sa ćerkom kvalitetno utroši.

Ivana je otkrila da je sudska borba za starateljstvo privremeno obustavljena, jer je proces zbog nasilja u porodici ponovo vraćen na suđenje.

- Moj bivši suprug je krajem prošle godine osuđen uslovno na godinu i po dana zatvora, ali je Viši sud tu presudu ukinuo i predmet vratio Trećem osnovnom sudu. Sada se sve radi kako bi taj slučaj zastareo i kako bi nasilnik bio oslobođen odgovornosti - kaže Ivana za Alo i dodaje da joj najteže pada vreme sa ćerkom koje joj je oduzeto.

foto: Marina Lopičić

- Izdržavam kako moram. Već tri godine smo razdvojene, a u poslednjih godinu dana desile su se krupne stvari u njenom životu. Moja Petra je završila prvi razred, odličan je đak, savršeno priča engleski i francuski i igra tenis - kaže Ivana.

Podsetimo, Ivani Stamenković Sindi, sud je pre tri godine privremeno oduzeo starateljstvo nad tada četvorogodišnjom ćerkom Petrom i dodelio ga pevačicinom bivšem suprugu Nikoli Pavloviću.

Po privremenoj meri, sud je tada odlučio da Ivana ima pravo da viđa ćerku dva puta nedeljno, ali i obavezu da bivšem suprugu plaća alimentaciju za dete. Međutim, borba za starateljstvo nije bila jedini put kada su se Ivana i Nikola našli pred sudom, te je bivša modelsica pre dve godine podnela tužbu protiv bivšeg muža zbog nasilja u porodici.

Tada je otkrila da je batine trpela tokom trudnoće, ali i da se nasilje nije zaustavilo ni nakon što je par dobio ćerku.

foto: Marina Lopičić

- Bivši muž me je tukao i davio u trudnoći. Da li je tada razmišljao o svom nerođenom detetu? Kada se dete rodilo, udario mi je šamar posle kog sam pala sa sve bebom u naručju. Kada bi tata bio neispavan, a dete plakalo, zavrljačio bi joj omiljenu igračku o zid, zbog čega je dete opet vrištalo. Kada sam odlučila da se razvedem, jer sam želela da zaštitim svoje dete, on je nastavio i posle razvoda da me tuče. Otišla sam u Institut za sudsku medicinu, slikala modrice i podlive, prijavila ga policiji - rekla je pre nekoliko godina Ivana.

Kurir.rs/alo