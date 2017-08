MARIJA ŠERIFOVIĆ SE OPROSTILA OD FANOVA: Uživali smo, pevali zajedno, voleli se, zaljubljivali, verili, popravljali jedni drugima dane, noći...

Ljudi, nakon 2 meseca dosao je dan da sta? Iskljucim aparate😂 Uzivali smo, pevali zajedno, voleli se, zaljubljivali, verili, popravljali jedni drugima dane-noci... Svu ljubav i dar koji imam sam vam dala i sada zaista baterije idu na punjenje a softver na update. Ceka me moj mali mikro svet kome se nestvarno radujem kako bih nekada u buducnosti za vas ponovo pevala neke nove i najlepse pesme. Bez ovih momaka nista ne bi bilo isto @marijo_pajic @samopeca @pantabas @mladen_dragovic @sasko_nikolic Hvala na strpljenju 😎 #OfflineMode

