DRUGA STRANA ŽIVOTA VODITELJA DNEVNIKA: Progovorio o braku i odgajanju deteta!

Međutim, Vladimir se u oktobru 2016. godine oženio Jovanom Filipović, sa kojom je nekoliko meseci kasnije dobio i prvo dete.

Sada, kaže da mu uloga oca uopšte ne pada teško, te da su on i Jovana odlučili da dete podižu i odgajaju bez ičije pomoći.

"Snalazimo se shodno situacijama, vrućinama, godišnjem dobu, obavezama. Uvek nam dobro dođu razgovori sa prijateljima koji već imaju decu, ali se ipak trudimo da sve radimo sami. Želeli smo da to preguramo bez pomoći baka, tetki, strina, sestara, jer smo svesni toga da neće uvek biti nekoga ko može da pritekne u pomoć. Da vidimo kakvi smo mi to roditelji i da li možemo da brinemo o detetu, koliko smo sposobni za to. S vremenom smo zaključili da smo prilično sposobni, a da se zapravo "borimo" sa dvoje dece, jer je i naš pas Bubica zahtevan", iskreno je rekao Vladimir.

Kako je istakao, on je sa suprugom podelio apsolutno sve obaveze, pa u njihovom slučaju žena nema više tereta od muškarca.

"Podelili smo obaveze u toku dana, ja odem do televizije i odradim smenu, a Jovana mi je velika pomoć, jer brine o svemu dok mene nema. I jedva čekam da se vratim sa posla, da zagrlim dete, prošetam psa, da joj pomognem u kućnim poslovima", rekao je Jelić.

