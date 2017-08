(FOTO) IMALA JE HITOVE A ONDA JE MUŽ POKUŠAO DA JE UBIJE: Povukla se sa scene, a evo kako danas izgleda Nataša Đorđević!

Njoj se posrećilo te je dobila pesme koje su brzo našle put do slušalaca, a gostovala je i u mnogim emisijama.

Međutim, 2010. godine njena karijera staje. Stvari u njenom privatnom životu su se iskomplikovale, te se pevačica potpuno povukla iz javnog života.

Kako je tada tvrdila, nevenčani suprug pokušao je ubije tako što je na cesti pokušao svojim automobilom da njeno zgura sa puta.

foto: Printskrin Youtube

"Vozila sam mamu kod lekara i u povratku sam primetila da me Goran, s kojim sam raskinula još pre godinu dana, prati. Počela sam da bežim vozeći sporednim ulicama i na kraju sam pomislila da sam bezbedna i krenula kući. Nisam ni sumnjala da će doći pred stan u kojem živim i pokušati da me napadne. Kada sam parkirala pred zgradom, mama je izašla iz automobila, dok sam ja tražila mesto da se parkiram. Tada je Goran iskočio iz žbunja, počeo da lupa u prozor, a onda skočio na haubu. Brzo sam dala gas i počela da bežim, ali je on ušao u svoj automobil i krenuo za mnom."

"Posle nekoliko minuta me je stigao i počeo da svojim automobilom postrance udara u moj pokušavajući da me izgura sa puta. U jednom trenutku, bila sam sigurna da ću poginuti i da se neće zaustaviti dok me ne ubije. Međutim, sreća i prisebnost su me ipak spasli, a on je prestao da juri za mnom kada sam se približila policijskoj stanici u Mirijevu", rekla je 2010. godine Nataša, kojoj je čitava situacija pala još teže zbog činjenice da sa pomenutim čovekom ima sina.

foto: Printskrin Youtube

Jedno od Natašinih poslednjih pojavljivanja na malim ekranima bilo je u "Grandu", u martu 2017. godine, kada je otpevala pesmu "Sve mu veselo bilo".

Pogledajte kako Nataša danas izgleda...

🎤🎹🎶 A post shared by Natasa Djordjevic (@natasa_djordjevic) on Jun 17, 2017 at 11:52am PDT

I nije se mnogo promenila...

A post shared by Natasa Djordjevic (@natasa_djordjevic) on Aug 20, 2017 at 11:22am PDT

Ona danas ima 43 godine, ali odlično izgleda!

🍀🙋‍♀️ A post shared by Natasa Djordjevic (@natasa_djordjevic) on May 13, 2017 at 9:14am PDT

(Kurir.rs)

