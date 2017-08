ABRONOŠA: Mačkica ne zna s kim je zatrudnela

Zdravo, drage moje abronoše. Trenutno se nalazim na plaži i ispijam frape, ali to me ne sprečava da vam napišem pokoju rečenicu.

Upravo mi je prijateljica javila da je jedna starleta, zvaćemo je Mačkica, saznala da je u drugom stanju! Svi smo na to navikli među tom profesijom, međutim, Mačkica je, za razliku od svojih koleginica, rešila da zadrži dete. Da, da! Očigledno ju je napumpao neki dobrostojeći selebriti, čim je čvrsto rešila da postane majka. Tako će obezbediti sebe i neće imati problem kada je egzistencija u pitanju. Ona je već svima rastrubila da je trudna ali, kako kaže, još nije rekla budućem tati.

Elem, pola estrade je sada u panici jer je Mačkica davala kome je stigla. Koliko ja znam, ona uvek insistira na zaštiti tokom seksa, ali je, kako sam načula, tatici rekla da pije pilule. Tačnije, slagala ga je. Provereno znam da su jedan pevač Plavušan i glumac Nadmeni u velikom strahu jer su oni glavni osumnjičeni.

Mačkici se poslednjih dana usijao telefon. Ceo grad je čuo za to, pa joj zavidne koleginice čestitaju na super odrađenom poslu, a je*ači zovu da provere da li su oni srećni dobitnici. Drugarice je već uveliko ogovaraju kako je na kvarno uhvatila tipa, a one su sve poštene.

Druga priča tiče se jednog kulturnog čoveka, zvaćemo ga Trut, i njegove žene, zvaćemo je Slavujka. Naime, Trut vara svoju dragu na svakom koraku. Svaka mlada glumica koja želi da se oproba u filmskim vodama mora prvo kod njega na proveru, zapravo kasting. He-he. On svaku lepo ispipa, proveri da li ume da glumi u krevetu i onda je spremna da postane popularna.

Elem, sve bi to bilo super da njegova žena ne zna da on dohvati šta stigne sa strane. Naime, Slavujka zna za svaku njegovu devojku i seksualne aktivnosti, ali ga toliko voli da mu sve prašta. Iako je, kako kažu njihove kolege, boli što je vara, pravi se da ne vidi. Ipak, nedavno je pokušala da mu sabotira jednu kombinaciju. Trut je ugovorio sastanak s mladom glumicom, a Slavujka je krišom dograbila njegov telefon i otkazala sastanak u njegovo ime. On se pojavio u ljubavnom gnezdu, a kad je shvatio da mu lepotica kasni, nazvao ju je telefonom i šokirao se kada je čuo.

Ipak, on nije rekao dragoj da zna šta je uradila, već je šifrovao telefon i nosi ga sa sobom čak i u toalet. To bi bilo to, tračare moje. Ljubim vas!

Autor: Ekipa Starsa