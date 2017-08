DARA POZIVA DIREKTORA GRANDA NA IGRARIJE: Ponovo bih jahala Popovića!

Ne bi me bilo sramota da sve to i sad ponovimo, sve je to šou-biznis. Mnogo ga volim, volela bih da napravimo neku novu foru, kaže Bubamara

Dara Bubamara definitivno ne može bez Saše Popovića, s kojim je nepunih pet godina bila na ratnoj nozi. Iako je pevačica do pre dve godine bila ljuta na svog sugrađanina, sada ga se uželela toliko da bi ga ponovo jahala!

Folk zvezda za Kurir je otvorila dušu i otkrila u kakvim je odnosima s direktorom „Grand produkcije“ i šta bi sve volela da mu radi.

- Sale i ja smo Novosađani, znamo se od 1993. Obožavamo se! Taj period je bio jako zanimljiv. Najviše sam volela kad me je nosio. Moram priznati da je bio prilično jak i izdržljiv, s obzirom na to da sam tada imala 57 kilograma. Mada, kad je podigao onoliku Brenu, mene je sigurno s lakoćom. Ne bi me bilo sramota da sve to i sad ponovimo, sve je to šou-biznis. Mnogo ga volim, volela bih da napravimo neku novu foru - priča Dara i dodaje da se redovno čuje s Popovićem, iako nije deo „Grand produkcije“.

- Sa Sašom sam u super odnosima. Stvarno ga gotivim i poštujem njegov vrhunski rad. On je, bre, čovek mag! Vredan je do bola - kaže folkerka.



Bubamara ističe da poštuje Lepu Brenu, ali da je izgubila kontakt s njom.

- Sa Sašom se čujem redovno, a s Brenom nemam kontakt. Uglavnom smo na ćao - ćao. Ona je meni bila idol kad sam bila mala, sad je gledam kao koleginicu, a kao ženu je izuzetno poštujem. Taj uspeh kakav je ona napravila malo njih može - rekla je folk zvezda.



Dara Bubamara i Saša Popović inače su se posvađali još 2010. godine, kada nisu postigli dogovor o izdavanju njenog novog albuma.

- Svađali smo se, ali se zapravo veoma volimo. Samo smo istog temperamenta, teramo po svom. On je mene oduševio kada mi je posle naše svađe izjavio saučešće nakon što mi je mama preminula. Ispao je čovek i tada smo se pomirili - otkrila je Dara u jednoj emisiji.



Ona je pre dve godine obnovila saradnju s Popovićem, a pre oko godinu potpisala je ugovor s drugom izdavačkom kućom.

Izbegavanje

ZBOG JK NEĆU U „ZVEZDE GRANDA“



Dara otkriva da ne postoje pare za koje bi pristala da bude u žiriju takmičenja „Zvezde Granda“. Postoji više razloga, a jedan od njih je i Jelena Karleuša.

- Saša zna moje razloge zbog kojih ne bih pristala da budem deo takmičenja. Ima tu više stvari. Dok je sadašnjeg sastava, ne bih. Znate koga ne želim da gledam (smeh). Ne postoji taj honorar, ma da je milion evra, da budem negde ako mi nešto smeta. Prosto sam navikla da se samo okrenem i odem. Ja, inače, sarađujem sa „Grand produkcijom“ i često sam u emisijama, nemamo nikakav problem - rekla je pevačica.

