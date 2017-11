ISPOVEST OCA MARIJE ŠERIFOVIĆ: Zbog Verice i ćerke sam ostao na ulici! Borim se za život, najgore će biti zimi!

Priču započinje tako što kaže da ga ćerka, uspešna pevačica Marija uopšte ne zove, dok se u centru Kragujevca njegova bivša supruga Verica baškari u kući u kojoj je on donedavno živeo.

Uopšte mu nije lako da se vuče po ulicama dok je vrućina, a ko zna šta će biti kada zahladi.

"Jako je velika vrućina. Užašno mi je, nekako izdržavam sve ovo", sa tugom u glasu započinje priču Rajko i objašnjava u kakvim uslovima zapravo živi:

"Zbog Marije i Verice sam na ulici, nemam ni gde da spavam a ni da živim. Izbačen sam na ulicu. Nemojte da me pitate gde i kako spavam, to je mnogo tužna priča. Ne zaslužujem da budem na ulici i da se u starim danima borim za život. Niko mi se nije javio da pomogne. Nemam primanja, nula dinara, nijednu banku. Srećom, imam rođenog brata koji mi pomaže da ne budem gladan, pa kod njega mogu da jedem i ništa više", kroz suze govori Marijin otac Rajko koji otkriva zbog čega su ga isterali iz porodičnog doma u kojem je poslednjih petnaest godina bez bilo kakvog problema stanovao.

"Sve se odigralo neverovatnom brzinom - oni su meni kuću oteli u roku od sat vremena. Dana 13. aprila bio sam van kuće i kada sam se vraćao video sam ispred svog doma Marijin džip. Sačekao sam malo i video da iz kuće Verica ispraća Mariju i tog lažnog svedoka koji je vozio Marijin džip. Dolazim do kapije, vidim brava na njoj obijena, penjem se gore do stana i vidim Vericu kako se tapira. Odmah pozovem policiju, a kada me je ugledala pozvala je i ona. Nju su isleđivali sat vremena, a posle su mene. Inspektor mi je nakon toga rekao da ću morati da prenoćim u policiji i da sutra idem pravo kod sudije. Tako je i bilo. Sudija mi je odredio da trideset dana ležim u zatvoru, odležao sam četrnaest, posle toga su me pustili", priča nekadašnji član i bubnjar benda "Žaoke" i dodaje da je nakon razvoda sa Vericom dobio rešenje u kojem stoji da ima prava doživotno da živi u porodičnom domu u Kragujevcu.

"Na sudu sam sa Vericom, u septembru imam tri sudske rasprave. Još uvek sam na ulici, faktički su me izbacile iz kuće. Otele su mi kuću na prevaru, a imam sve potrebne papire da tu mogu da živim dok sam živ. Nakon razvoda od Verice poklonio sam joj moju polovinu, a za uzvrat sam tražio da mogu doživotno da živim u njoj, što je sud prihvatio. Ona će biti pravnik vlasnik cele kuće tek kada budem umro, a ona i Marija očigledno hoće pre vremena da me oteraju u grob. Po svim papirima ona mi ne može ništa, dobila je pre mesec dana jedno rešenje da napusti porodičan dom, međutim, ona je iskukala neki papir u kome imam privremenu meru prilaska kuće na sto metara. Verica po zakonu ne sme da promeni bravu na kapiji bez mog odobrenja, jer imam ista prava u porodičnom domu koliko i ona", objašnjava Rajko Šerifović.

On ističe kako ga je Verica optužila da ju je, navodno, fizički zlostavljao i da je dovela lažnog svedoka koji je to i potvrdio.

"Spakovala mi je to lažno nasilje, lažnog svedoka, nekog klinca iz Beograda. Policija je to progutala, tako da se oko toga takođe sudimo. Islednik mi je pokazao pramen kose koji sam ja, navodno, iščupao, a ja sam mu odgovorio da bi po svim rezonima ta kosa trebalo da bude kod mene ako sam je već iščupao, a ne kod policajca u ruci. Ona je odsekla jedan pramen, mislim da nema lekarsko uverenje. I da nisam ušao u kuću bio sam određen da me unište taj dan. Nisam mogao da se odbranim, nikada nisam pomislio da će takve stvari da uradi, da me izbaci iz sopstvenog doma", očajan je Rajko Šerifović.

Mariji i Verici propala poslastičarnica

Poslastičarnica koju su evrovizijska pobednica i njena majka otvorile pre tri godine na Novom Beogradu, danas se više ne nalazi tamo. Umesto toga, niče restoran brze hrane, a kako saznajemo, njih dve su iz posla na toj lokaciji izašle zbog nedostatka prihoda.

"Marija i Verica su zatvorile lokal zato što je slabo radio i one nisu imale neke značajne prihode. Ni Vericu više ne zanima taj oblik ugostiteljstva tako da su odustale od poslastičarnice. Sada su drugi ljudi renovirali ceo lokal sa sličnom namenom u kojem će se služiti brza jela, ali i poslastice. Nisam siguran da li im Marija izdaje, ali pre bih rekao da Verica i ona nemaju više nikakve veze sa tim objektom", ispričao je izvor.

