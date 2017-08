ALEKSANDRA DOBILA NAPAD LJUBOMORE: Marš od Filipa, prebiću vas!

Aleksandra Prijović svom dečku Filipu Živojinoviću ne da ni da makne! Kako on okom, tako ona skokom! Iz straha da će ga zavesti i preoteti neka druga devojka, pevačica je spremna i na fizički obračun kako bi spasla vezu s Bobinim i Breninim sinom.

foto: Dragan Kadić



Baš takva situacija se desila upravo tokom njenog nastupa u sredu uveče, kad je zamalo napravila skandal. Filip je u klub stigao oko ponoći, a Prija je s kumom i menadžerom došla pola sata posle njega. Pre nego što je zapevala, zagrevala se u separeu, nazdravljala sa Živojinovićem i činilo se da je sve u najboljem redu. Ali kad se popela na binu, u Filipovoj blizini su se smenjivale devojke, što Aleksandri nije promaklo. Jedna od njih je čak i nazdravila s njim, a on joj je uzvratio osmehom. Prijovićka je pevala, ali mu je pogledima stavljala do znanja da joj takvo ponašanje ne prija. Živojinović je nastavio da se provodi, i mada, prema našem mišljenju, nije uradilo ništa što bi moglo da izazove ljubomoru kod njegove devojke, to se ipak desilo! Samo što je otpevala hit „Testament“, pevačica je održala kraći monolog.

- Moj dečko je večeras baš veseo. Volim ga takvog. Ali da poručim nešto devojkama iz njegovog društva: sklonite se od njega, da ne bih sad sišla s bine i prebila vas! Mnogo mi se motate oko Filipa- rekla je Prija.

foto: Dragan Kadić



Gosti kluba su se smejali jer im je sve to izgledalo kao dobra fora, ali nije i Živojinoviću i devojkama oko njega. One su se zaista nakon tih Prijovićkinih reči netragom izgubile! Pevačica je nakon toga nonšalantno nastavila svoj uspešan nastup na prepunom splavu!

foto: Dragan Kadić



Nerazdvojni

NIGDE BEZ BRAJE!



Kod Prije i Filipa ne važi da „sreću kvari neko treći“ ali samo kad je treća osoba kompozitor Dragan Brajović Braja! Otkako je Aleksandra izdala svoj prvenac koji je uradio upravo Brajović, oni se bukvalno ne razdvajaju. Tako je i na Prijovićkinom nastupu u sredu uveče Braja bio uz svoju novu muzu i njenog dečka. Pre nastupa je sedeo pored Aleksandre, grlio je i nazdravljao joj, a kasnije je sve vreme bio uz Filipa.

Kurir / Marija Dejanović

Foto: Dragan Kadić

Autor: Foto: Dragan Kadić