STAVLJA KARIJERU NA PAUZU: Milica Todorović se povlači sa scene iz zdravstvenih razloga!

"Gledas kao sadomazohista!" 😂💪 Slusamo Limunaduuuu!! 🍋🍫 #milicatodorovic #eminajhovic #limunada https://youtu.be/tY2tmeUrbmE

A post shared by Milica Todorovic (@cicamica022) on Aug 9, 2017 at 12:09pm PDT