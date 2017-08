VIKI STRAHOVALA ZA SVOJ ŽIVOT: Pevačica preživela traumu na nastupu!

Pevačica je otkrila šta se tom prilikom zaista dogodilo.

"To je danas svakodnevnica u kojoj mi živimo, ne mora da znači da će se to desiti na nekom slavlju, nego na tim velikim skupovima. Svi mi svakodnevno pratimo i portale i sve vesti koje se dešavaju svugde u svetu i jako je žalosno što je to tako. Kako se boriti protiv toga je kompleksno pitanje. Nažalost, danas više nigde nismo sigurni", rekla je Miljkovićeva.

foto: Printscreen

Tokom odmora ovog leta, pevačica je posetila kazino, ali u njenom slučaju važi izreka da ima više sreće u ljubavi nego u kocki:

"Ja ne kockam i ne volim da kockam. Moj brat je otvorio kazino u Leskovcu i ja sam rešila da budem prva koja ću da okušam sreću. Ali nisam je imala, ja dok se dobro ne oznojim i ne zasučem rukave, nema meni neke zarade." zaključila je Viki u emisiji Premijera.

