HASAN DUDIĆ ŠOKIRAO JAVNOST: Milutin je moj sin! Spreman sam da uradim DNK!

Mihailo Radosavljević Rakac, Milijev otac, i Hasan Dudić su bili nerazdvojni godinama, čak su i devojke "delili", pa se čak šuškalo da je Hasan možda Milijev pravi otac. Sve do sada su to bile glasine, a sada ih je Dudić dodatno podgrejao.

Dudić je u svom stilu, kroz šalu prokomentarisao ove porodično-prijateljske odnose.

"Mili je moj sin! Ja na njega tako gledam. Istina je da smo Rakac i ja nekada menjali devojke. Rakac je moj drug od detinjstva i mnogo toga smo prošli zajedno. Kada smo bili mladi, nameštali smo devojke jedni drugima, to je bilo normalno. Ja sam šetao njegove devojke, a on moje. Spreman sam da uradim DNK test, ali šta god da bude, ja svakako Milutina volim kao sina", ispričao je Hasan i dodao:

"Ma, svi smo naši, samo jaši!"

Sa druge strane, Mili kaže da Hasana gleda kao svog drugog oca.

"Rakac je moj otac, to ne treba dovoditi u pitanje, siguran sam u to! Ipak, Hasan se mnogo puta prema meni poneo kao da mi je roditelj. O njemu mislim sve najbolje i drago mi je što je jedna takva legenda bila uz mene dok sam odrastao. Mnogo puta mi se našao u nekim bezizlaznim situacijama. Često je, iako umoran od nastupa i od stalnih putovanja, dolazio da me vidi i pozdravi", objasnio je Mili.

