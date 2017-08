MAJA NIKOLIĆ ZBOG EVROSONGA PRETI KARLEUŠI: Razbiću te, pevaš samo dupetom!

Maja Nikolić prijavila se za domaćeg predstavnika na Evroviziji i sigurna je da će pobediti! Iako mnogi smatraju da bi bilo bolje da Srbija pošalje u Evropu Jelenu Karleušu, grlata Nišlijka je sigurna da će razbiti malu od skandala!



Maja je već spremila evrovizijsku pesmu, s kojom je sigurna da će trijumfovati na nacionalnom izboru u Beogradu, ali i na evropskom u Portugalu.



Proklete sankcije



- Pored mene zaista niko nema šanse! To je samo pitanje ko je rođen pod srećnom zvezdom. Meni ta Evrovizija pripada još od 1991. kad sam pobedila na festivalu u bivšoj SFRJ. I onda su došle one sankcije. Tako da je Maja već trebalo da pobedi na Evroviziji. Meni ta nagrada pripada! Svi su ispod mene jer su mi gospod i sudbina poslali alfa mužjake, da prvi put ja ne moram da ispevavam sve. Ja neću biti pevačica, već ću samo da ljuljam - kaže Maja i nastavlja da provocira JK.

- Pa ja nju nikad nisam očekivala ni na jednom takmičenju. Ona je samo dobra pozadina za veliku svetsku scenu, iz razloga što ima dobru pozadinu - dvosmislena je Nikolićka i dodaje da Jelena nema dobar tim:

- Jelena je lavica, ali nema lavove! Oko nje su preslabi kompozitori. Ja sam 17 godina čekala i nisam skupila samo dva čoveka da me prate, kao što to čine neki. Biće nas 12 sa muzičarima, plus frizer, stilista i šminker, ma 15 lavova!



Karleuša ironična



Tim povodom pozvali smo Karleušu.

- Maja treba da nas predstavlja, podržavam je! - ironična je bila JK.

Vodi u anketama

ZA JK LOBIRAJU SAŠA I MARIJA



U mnogim anketama evrovizijski fanovi navijaju da Srbiju predstavlja upravo Jelena Karleuša. Čak 70 odsto smatra da bi JK bila pun pogodak. Za to lobiraju i direktor „Granda“ Saša Popović i jedina srpska evrovizijska pobednica Marija Šerifović. Popović je navodno ponudio RTS da finansira pesmu.



JK poručila RTS

JA BIRAM USLOVE



Nakon što je RTS objavio javni anonimni konkurs za učešće na Beoviziji, fanovi male od skandala su je zatrpali porukama s molbom da se prijavi.

- Moji uslovi za odlazak na ESC su: ja biram pesmu, ja osmišljavam nastup, niko mi se ne meša. Inače, ne smarajte me više na tu temu - poručila je JK.

