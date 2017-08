IZNENADIĆE VAS ODGOVOR: Sofija Milošević progovorila o plastičnim operacijama!

Manekenka Sofija Milošević u jednom intervjuu otkrila je detalje iz privatnog života koji su pomalo zbunjujući.

Naime, Sofija je na pitanje da li je nešto uradila na svom licu i telu odgovorila negativno.

⚡️ A post shared by SofijaMilo (@sofijamilo) on Aug 25, 2017 at 7:40am PDT

"Koja god agencija kaže da manekenka treba nešto da uradi nije prava profesionalna modna agencija. U mom poslu se baš traži da mi budemo prirodne. Nisam radila ništa. Zanimljivo mi je kada me ljudi pitaju, i to masovno, kod kog sam doktora zatezala oči, što je potpuni apsurd. Imam malo kose oči, a ja sam zapravo jako asimetrična i znam svoju dobru stranu. Svako ima svoj dobar ugao i moj posao je da se dobro slikam. Mnogo mi je smešno kad izbace neku moju staru sliku sa revije gde ja samu sebe ne prepoznajem. Normalno je da smo svi u pubertetu manje lepi nego kasnije. Generalno ljudi kod nas vole uvek da govore „lepa je, ali radila je sigurno nešto“ ali ja sam ok sa tim. Takvi smo, meni je to u redu, ali to znači očigledno da im negde zapadamo za oko, što i nije loše, zar ne?", rekla je manekenka koja nije želela da priča o svojim honorarima.

👀 A post shared by SofijaMilo (@sofijamilo) on Aug 25, 2017 at 9:26am PDT

- Jeste, tajna je. Meni je neukusno da pričam o tim stvarima, zbog cele situacije u Srbiji i s obzirom na to da dosta ljudi, pre svega moji prijatelji iz srednje škole koji su završili teške fakultete, ne mogu da nađu posao. Ja sam išla u Treću gimnaziju i jako sam zahvalna Bogu što sam imala tu priliku da mogu da zarađujem ovako i zbog toga što sam se rodila ovakva, ali stvarno ne bih volela da pričam o tim stvarima".

⭐️🌟⭐️ A post shared by SofijaMilo (@sofijamilo) on Aug 23, 2017 at 7:58am PDT

(Kurir.rs/Puls, Foto:Instagram)

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Najromantičniji trenutak letovanja u Dubaiju: Adem Ljajić i Sofija Milošević razmenjuju poljupce pod vodom